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北京：门前三包将纳入2018年环境考评体系

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发布时间： 2017-12-22 08:12:02来源： 北京日报

12月21日，首都环境建设志愿服务总队正式更名为“北京管城理市志愿服务总队”，增加了能源电力、燃气供热等城市管理领域志愿服务内容，并举办了首场以门前三包为主题的志愿服务活动。同时，商铺、公建门前三包也将纳入2018年环境月检查月考评体系。

首都环境建设志愿服务总队成立于2012年3月5日，目前，全市共有超过5000支各级志愿者队伍。从21日开始，首都环境建设志愿服务总队正式更名为“北京管城理市志愿服务总队”，新增了城市管理领域志愿服务内容，首都环境建设志愿者也变身为“首都管城理市志愿者”，共同为北京城市管理献计出力。

北京市城管委督查考评处相关负责人表示，2017年初，首都城市环境建设管理委员会办公室也修订了2017年环境考评细则，新的考评体系将市民投诉、新闻媒体反映问题、大型活动环境布置、背街小巷治理、城市道路公共服务设施等内容纳入,并调整优化月检查计分项目内容及权重，重点加强民众参与以及对背街小巷的抽查力度。其中，市民投诉与媒体反映指标占分比例达到10%。

“门前三包”指商铺、公建对门前卫生、绿化、秩序进行自觉维护。虽然说了很多年，但仍有商家对此不以为然。目前，市城管委已将商铺、公建门前三包纳入到环境月检查月考评体系，“每月每区抽查10个商铺，评比打分后计入考核总分。”该负责人说，明年还将继续加大对门前三包的检查考评力度。

（责编：tibet）

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