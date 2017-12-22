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2018年北京市机动车保有量控制在610万辆以内

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发布时间： 2017-12-22 08:12:55来源： 北京日报

记者12月21日从缓堵工作现场会上获悉，市区两级百项疏堵工程已全部完成，600公里自行车车道治理全面完成。2018年，北京市将加大力度治理交通拥堵，提高绿色交通出行比例，机动车保有量控制在610万辆以内。

21日下午，北京市交通委、市公安局及各区交通部门分别汇报了缓堵工作进展。截至目前，90条次干路、支路建设中城六区新开工74条，完成总任务量的82%，其余道路计划年底前实现开工；市级20项疏堵工程和区级80项疏堵工程已全部完成；按计划完成了新开、优化公交线路40条。同时，完成了600公里自行车道治理，包括市管道路300公里和区管道路300公里。

北京市交通委介绍，按照计划，2018年机动车保有量控制在610万辆以内，中心城区路网交通指数控制在5.7左右，同时轨道交通运营里程达到632公里以上，绿色出行比例达到73%。

据悉，治理交通拥堵是2018年工作的重中之重，交通部门将制定全市地面停车规划，明确停车区、临停区、禁停区，做好总量控制。完成二环内停车位的施划工作，标志线依法依规、简单明了、易于识别。此外，制定自行车慢行系统建设规划，重点做好地铁站周边与自行车慢行系统的衔接，形成完整的运行网络。

（责编：tibet）

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