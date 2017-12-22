背包式无线吸尘器、自行式垃圾吸尘机、让“垃圾汤”消失的超高温发酵工艺……12月21日，北京环卫集团发布年度科技榜单，各种新式小型化设备及新技术让环卫作业更加便捷、环保。

自行吸尘机效率顶5人

随着城市精细化管理的要求越来越高，现在环卫工作不仅要做到主干道路面干净，还要做到路沿边角净、下水井口净、人行步道净、胡同窄巷净。背街小巷的环卫清扫问题，是环卫集团一直致力于突破的难题。“传统的方式主要使用笤帚、扫把、簸箕等，清扫过程中容易产生扬尘。”环卫集团新闻发言人罗伟说。

为此，环卫集团研发了专门适用于背街小巷的纯电动小型化清洁设备，既有扫路机、扫路车、路面养护车，还针对车辆清扫不到的犄角旮旯，研发了自行式垃圾吸尘机、无线式吸尘器、移动式保洁机器人。

21日的发布现场，一款自行式垃圾吸尘机最为亮眼。这款吸尘机配备大功率风机和直径110毫米的吸尘管，确保能够吸扫矿泉水瓶、废纸、烟头、铝盒、玻璃碎片、塑料、落叶等。这款吸尘机采用纯电驱动无尾气排放，确保无扬尘，一次充电能连续工作6至8小时。可用于解决背街小巷乱停放车辆底部作业难题，也可适用于路边绿化带、草坪、树坑的清扫。

“一台机器相当于5个人同时作业，而且它可以让环卫工人丢掉扫把，环卫工作将更有效率、更体面。”罗伟说。

另一款无线式吸尘器可像背包一样背在身上，总重量仅为10公斤，采用锂电池供电，摆脱了电源线的束缚，实现无线移动使用。特别适用于影剧院、体育场馆、学校等室内公共场所的清洁工作，并且噪声小，极大降低了噪音扰民的困恼。

目前，纯电动小型扫路机已经在本市部分背街小巷进行试点使用。据悉，环卫集团此次新研发的这些纯电动小型化清洁设备都将陆续投入使用。

核心区将换纯电动环卫车

从2015年发布全球最大的纯电动环卫车辆“金耀蓝”之后，环卫集团一直致力于开发全系列电动环卫作业车辆。截至目前，集团环卫作业车辆新能源化已达到45%，到明年年底，核心区及主要道路的所有环卫车辆都将换成纯电动车型。

数据显示，一辆大型车辆尾气排放的有害物质总量等于近20辆小轿车的尾气排放总和。环卫集团相关负责人表示，经过测试，一辆16吨燃油洗扫车改为新能源车后，每年可减排80吨二氧化碳。同时，新的电动环卫车还降低了运行成本。以8吨燃油作业车与纯电动洗扫车为例，后者每公里作业花费为6.5元，前者则高达13.25元。

据介绍，2018年底，东西城及二环、三环、四环等城市主干道，用于环卫工作的所有环卫车辆都将换成纯电动车型。

超高温发酵蒸发“垃圾汤”

目前，厨余垃圾和餐厨垃圾绝大部分都是进行生化堆肥处理，堆肥过程中容易产生臭气，同时，会产生渗沥液，俗称“垃圾汤”，处理难度较大。环卫集团今年已研发超高温好氧发酵工艺可以去除臭气，并消除“垃圾汤”。

这项工艺是利用功能性微生物对有机固体废弃物进行超高温好氧发酵的技术。罗伟介绍，该功能性微生物是一种新的超嗜热性微生物，发酵温度最高可达120℃，可以快速蒸发水分并消除异味。该工艺不但可以处理餐厨、厨余垃圾，还可以处理污泥、畜禽类粪便等有机废弃物。经过超高温环境下的充分腐熟、降解，发酵成品既可作为有机肥，也可作为原菌重复利用。

与此同时，环卫集团还研发了可持续填埋工艺，可使填埋场库容恢复最高近6成左右，节约大量土地资源。

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