每年年底是公共交通票价动态调整机制的时间窗口。记者12月21日从北京市发改委了解到，地面公交和轨道交通票价都已达到调价启动点，但今年与2016年一样，暂不启动调整，相关票价调整幅度整体纳入下一调价周期累计。

“相关政策对外公布的时间一般都放在12月，主要考虑动态调整以年度为调整周期，且需与轨道交通新线开通做好衔接，一并考虑售检票系统的调测试和票价标识更新等工作。”市发改委相关负责人表示，2018年是否启动动态调整，需在相关统计数据对外公布后，根据具体测算情况和明年公共交通运营实际，多方听取意见、综合平衡后再行确定。

北京市现行公共交通票价是2014年制定的。市发改委相关负责人介绍，当年在调整公共交通票价的同时，出台了《北京市城市公共电汽车和轨道交通价格动态调整办法》，建立了公共交通价格动态调整机制。按照机制要求，本市公共电汽车和轨道交通价格以年度为周期，根据价格调整公式，定期进行测算调整。当平均票价调整幅度大于等于0.1元时，启动年度调价。未达到上述启动条件时，当年不作调整，纳入下一周期累计。

“票价动态调整的核心是让公共交通价格逐步反映运营成本变化情况，理顺价格机制，避免价格矛盾积累。”该负责人说。

公交地铁票价年度调整的幅度，主要基于公共交通企业人工成本、动力成本和其他可变成本的变动情况。测算过程中，人工成本占50%，动力成本占20%，其他成本占30%。

“所涉及的数据均为公开数据，社会各方均可查询测算。”该负责人说。

按照调整办法中的公式测算，目前本市公共电汽车的票价累计调整幅度为0.1元，达到票价调整启动临界值，符合调整条件。轨道交通的票价调整幅度更高，已经累计为0.67元，超过票价调整启动临界值，符合调整条件。

该负责人说，虽然地面交通成本变动已经到了调价临界值，但考虑到近年来本市地面公交客运量呈逐年下降态势，为保持地面公交票价对短途出行客流的吸引力，市政府在多方听取意见后决定，今年暂缓启动地面公交票价动态调整，地面公交的票价调整幅度整体纳入下一调价周期累计。

轨道交通票价方面，主要是考虑到本市轨道交通仍在大规模建设，新线仍在陆续开通，客流尚不稳定，市政府在多方听取意见后研究决定，今年暂缓启动轨道交通票价动态调整，轨道交通的票价调整幅度整体纳入下一调价周期累计。

根据规定，当公共交通价格调整达到启动条件后，会由公共交通运营企业提出价格调整具体意见和价格调整方案，经发改委、交通委、财政管理部门委托第三方机构评审、听取相关方面意见，并报请市政府同意后，才会对外公布实施。

（责编：tibet）