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朝阳区建成20个村史陈列室留住“乡愁”

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发布时间： 2017-12-22 08:26:51来源： 北京日报

在飞速的城市化进程中，一座座现代化建筑取代了低矮村落，但关于这片土地的乡愁、记忆却被保存下来。记者12月21日从朝阳区了解到，通过收集老物件儿、梳理村庄文脉，全区共在故土新居间建成乡情村史陈列室20个。2018年，东坝、常营地区还将新设4个陈列室。

东五环外、京哈高速南侧，朝丰家园、绿丰家园的数十座回迁安置房高大亮丽。豆各庄乡情博物馆就藏在这片安置房中间。

“10年前，附近是一眼看不到边的玉米地、大豆田。从2009年起，12个村陆续搬迁上楼，改善居住条件，腾出空地开辟出金田郊野公园。”说话的是馆长梁勇。他告诉记者，在翻天覆地的变化中，清代工部侍郎张翼的祠堂一直保持着原样儿。如今，这里被开辟成了豆各庄乡情博物馆。

前后两进院、共六个房间，300余件展品分别讲述了豆各庄的古迹遗存、名人典故、民俗文化、农耕生活、城市化历程等，自辽代起，前后沿革长达1000年。与普通博物馆里高大上的展品不同，这里的展品几乎都是从村民家中征集上来的老物件儿。走进“农耕生活”展区，铡刀、锄头、铁耙、草帽一一陈列眼前，仿佛一个缩小版的农居，让人瞬间穿越回上世纪五六十年代。墙上的老照片也在讲述着豆各庄农人的奋斗史：1957年兴修通惠灌渠，1969年拓宽萧太后河，1980年实行联产承包责任制，每年能为全市供应100万公斤奶、1600多头猪，而到了2001年，格林万德农业园区建立，豆各庄的农业开始向现代化发展。

在朝阳东北部的孙河乡，今年刚刚开门迎客的温榆河民俗博物馆更是用全息影像、VR虚拟现实等科技手段，再现乡域的昔日旧景。早在村子腾退之前，乡里就专门请来拍摄团队，为每家每户拍摄VR影像。如今，戴上VR眼镜，老村旧居立刻展现眼前：院子里的大槐树、墙上挂着的十字绣、厨房的大铁盆……日常生活的种种细节似乎触手可及。在这座博物馆里，少不了的还有独具孙河特色的十三档花会旧物件儿，包括传统服饰、道具等，让参观者直观欣赏、感受到走会场景。

据统计，朝阳农村地区已经有20个乡情村史陈列室。2018年，东坝民俗博物馆、常营乡情陈列室等四个乡情村史陈列室也将启动建设，在故土新居上留住历史和乡愁。

（责编：tibet）

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