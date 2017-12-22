北京市政府绩效管理工作领导小组12月21日上午召开年度区政府绩效考评部署会，将组建四个察访核验工作组对各区的重要实事项目完成情况、年度目标责任书完成情况等内容进行明察暗访。还将综合运用随手拍系统、卫星和街景地图历史影像对比系统等手段进行数据收集、分析等。

北京市政府办公厅相关负责人介绍，年终绩效考评工作于2017年12月上旬启动，包括六个工作环节，分别是：自查自评环节；察访核验环节；满意度调查环节；专项考评环节；政府述职述廉考评环节；2018年3月将进行年度绩效考评环节。

对成绩优秀的单位通报表扬，对因履职不到位、责任不落实未完成年度绩效任务和市委市政府重点工作任务的单位，由相关专项考评部门提出问责建议；对分管领域存在未完成年度重点工作任务，但不敢担当、不提问责建议的专项考评部门，也要问责；问责建议还会统一移交市纪委市监委开展问责。

对话

察访核验有24项标准

如何进行察访核验？市政府绩效办相关负责人介绍，将做到明察和暗访相结合、查阅资料与实地察访相结合、内部考核与外部评价相结合。创新察验技术手段，综合运用随手拍系统、卫星和街景地图历史影像对比系统、GIS智能点位管理系统等现代技术手段建立数据收集、分析和处理，不断提高察访核验工作的智能化、信息化水平。在察访核验的现场核验环节，对区政府年度绩效任务落实情况进行全面线上核验，第三方机构将对各区开展不少于两天的暗访，各察访核验工作组赴各区进行为期一天的集中实地察访。

北青报：如何保证察访核验的精确性和针对性？

市政府绩效办相关负责人：察访核验出台了24项核验标准，包括垃圾处理、疏堵工程、便民网点等民生领域。察访核验的标准很细致，比如多个领域的施工项目核验标准都提出，要提供项目改造前、改造中和改造后的对比照片；投资进度要出具财务证明，完成招标的要出具招标文件；治理黑臭水体还要现场观察是否有令人不适的气味等；有的现场核验仍然存在问题的，要留存现场影像资料。

察访核验的准确性很重要，第三方机构每天都要形成察访简报，当天情况要提交给市政府绩效办。综合运用信息系统、大数据舆情等，做到线上全面查、线下重点核。核验出现严重偏差的，要进行问责。

北青报：有没有相关制度设计保证考评不走过场？

市政府绩效办相关负责人：很多环节都有专门设计，比如各区自查的材料上报时，以各区绩效任务书为准。在完成进度上，未完成就要填原因；在完成情况描述上，要定量描述，不能说空话套话，捡最实在最重要的写，字数要控制在250字以内。有的未达到统计周期的数据，要填报实时数据，并进行说明。

延展·部分察访项目标准

1.垃圾处理设施

核验事项为年底前完成20个垃圾处理设施建设任务，以工程项目建设方案、建立报告中规定的时间节点和工程进度作为核验标准。

2.创建垃圾分类示范片区

核验事项为年底前各区至少一个街道、其他街道一个社区完成创建垃圾分类示范片区工作。

3.疏堵工程建设

核验事项为11月底前完成100项疏堵工程建设，除怀柔区外其他区均涉及。

4.建设提升便民商业网点

核验事项为11月底前建设提升蔬菜零售、便利店、餐饮、家政等七项便民服务业网点1000个，全市16个区均涉及，重点为城六区。

5.推进“阳光餐饮”工程

核验事项为11月底前在500家学校、幼儿园、养老机构食堂和3000家餐饮服务单位推行“阳光餐饮”工程，全市16个区均涉及。包括餐饮服务单位在经营场所要公示食品安全信息情况等。

6.城六区街巷胡同环境整治提升

核验事项为11月底前继续整治提升城六区100条街巷胡同环境，核验标准包括多个方面，拆除未经批准私自搭建的棚亭、围墙等建筑物，封实“开墙打洞”，恢复街巷原貌，临街住宅不得开展实体经营活动，外挂空调、电表箱等设施进行装饰或遮挡，拆除违规设置的各类广告牌匾标识，架空线规范等。

7.停车秩序严管街

核验事项为年底前加大对停车乱收费和随意占道停车等违法行为的查处力度，将停车秩序严管街数量扩大至180条，包括城六区和通州区。核验标准为双向违法停放的机动车数在每公里4辆以上，且在一个小时内未处置的，视为不达标。

8.建设生态清洁小流域、治理黑臭水体

核验事项为11月底前建设生态清洁小流域29条，完成57条段黑臭水体治理任务，包括9个区。黑臭水体治理以完成控源截污等工程，以施工合同、设计方案等作为核验标准。同时现场观察水体是否有令人不适气味或颜色，是否有污水直排，水体是否洁净，水面是否有大面积漂浮物，河岸有无垃圾或杂物堆放。

9.社区养老服务驿站项目

核验事项为11月底前建设200个具有日间照料、呼叫服务等功能的社区养老服务驿站，全市16个区均涉及。核验标准包括核实养老驿站是否按照合同、设计方案、简历报告等标准完成建设，扶持资金是否拨付，产权方、运营方是否明确等事项。

10.特色实体书店扶持项目

核验事项为扶持奖励70家以上特色实体书店，营造良好的阅读空间和文化氛围，除了石景山，各区均涉及。

（责编：tibet）