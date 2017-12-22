天津北方网讯： 今年，本市的市容市貌得到了极大改善。昨日从市市容园林委获悉，下一步该委将聚焦市民群众需求，向垃圾治理、里巷整治、楼道清整、绿化建设、公园提升、路灯管理、夜景改造、违建治理、圈占清理等9个方面延伸，让广大市民拥有更多的获得感。

1垃圾治理

●持续开展生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾专项治理，启动实施生活垃圾分类工作。

●抓实东丽、西青、北辰3座生活垃圾处理设施，实现建成区生活垃圾无害化处理率达98%，生活垃圾回收利用率35%。

2里巷整治

●对中心城区300条背街里巷道路，实施“清脏、治乱、补绿、修路”专项治理。

●清洗设施、治理脏乱、补植绿化、修补路面，解决市民出行环境问题。

3楼道清整

●对300个社区、2000栋建筑、10000个楼道进行环境清整。

●开展更新楼道灯、更换楼道窗户、清除小广告、粉刷墙面、清除堆积杂物等整治活动，让市民推门即见成果。

4绿化建设

●新建提升各类绿地2000万平方米，实施中心城区30条道路3万延米垂直绿化和立体绿化。

●实现居民出行“300米见绿、500米入园”。

5公园提升

●新建提升20座桥区公园、街心公园、社区公园，注重细节和人性化考虑，完善公共服务设施配备，增强服务性和功能性。

6路灯管理

●更新更换2.5万盏高耗能高压汞灯。

●补装补建200个老旧小区的4000基路灯，对30条有灯不亮道路进行整改提升。

7夜景改造

●新优化景观照明布局，推广运用“互联网+”技术，做到该亮的地方亮起来、美起来，不该亮的地方坚决不亮，避免光污染。

8圈占清理

●以治理私装地锁为重点，铁腕重拳开展乱圈乱占专项治理。做到中心城区道路、公共场所圈占零存在，居民社区的圈占零增长。

9违建治理

●对全市13.46万处、18.41万间、760.28万平方米违法建设集中开展治理，建立健全违法建设“有人管、管得住、管到位”的长效机制。（“津云”新闻编辑张瑜）

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