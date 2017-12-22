酒后错过航班，借着酒劲深夜大闹机场。近日，在首都机场T3航站楼，一名男子在安检大厅里踢倒安检隔离带，踹翻垃圾桶、安检仪等。因寻衅滋事，男子被机场警方行政拘留。

2017年12月14日零点，绝大部分安检员已经下班，在空旷的安检大厅，一名穿黑色衣服的男子推着行李车不停在安检大厅里游逛。来来回回四五圈，一边乱晃，一边还有踢踹隔离杆和拉带的动作。

监控视频中可以看到，这名男子边走边踹，踹倒了安检台旁边的隔离带。到了移交台附近，一名坐在里边的安检人员发现情况，随后跟上这名男子，在身后不断询问这名男子到底有什么诉求，是否需要帮助。但这名男子一句话不说，只是闷头向前走。“径直向前，穿过了安检通道，安检仪都已经报警了。”工作人员回忆道。此时楼内航班已经关闭，大门紧锁。这名男子在安检门处停了下来，开始用手推车用力撞安检门。

首都国际机场公安分局东航站区派出所民警接到报警后立即赶到现场。找到涉事男子时，发现该男子说话带着明显的酒味。民警问：“喝酒了吧？”男子说：“没赶上飞机，跟喝酒没关系。我想出去，找各个口都没人，没人领我出去。”这名男子满身酒味，情绪激动。工作人员补充道，男子还将沿途的垃圾桶、安检仪等设备踹翻。

据了解，男子姓李，当天准备搭乘北京飞往杭州的航班，因喝酒误事错过了飞机，想要改签却找不到出口，借着酒劲“撒酒疯”。经过工作人员检查，安检设备没有损失。该男子在民警面前承认自己不理智，随后被依法传唤到东航站区派出所。最终，李某因寻衅滋事被机场警方行政拘留。

民警提示，首都机场作为全球最大的机场之一，每天进出港人数达到20多万人次，每一位旅客的活动都需要在法律允许的框架内进行。发生违法行为，就要承担法律后果。同时提醒广大旅客，乘机之前尽量不要饮酒，醉酒严重，航空公司有权拒绝登机。另外，请广大旅客提前到达机场办理乘机手续，为后续安检等活动预留时间。

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