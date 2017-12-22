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男子网聊大龄单身女性 伪装成功人士骗千万元

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发布时间： 2017-12-22 09:06:23来源： 北京青年报

男子通过网聊结识大龄单身女性，一边用她们的钱挥霍，一边包装自己为家境富足的成功人士继续骗其他人，直到骗来的钱不够日常花销，资金亏空，玩失踪暴露骗局。近日，西城警方快速侦破将涉嫌诈骗的嫌疑人郭某某抓获归案。郭某某曾登报征婚骗取女性钱财被判13年，2012年假释出狱后重操旧业。目前警方已核实被骗事主5名，涉案金额近1200万元。

借200余万元男友“消失”

近日，西城分局陶然亭派出所接事主李女士报案称，2016年5月以来，郭某某以谈恋爱结婚为名骗取信任，先后骗取其200余万元现金，后失去联系。

陶然亭派出所打击办案队经调查取证查明，2016年4月，李女士通过微信认识嫌疑人郭某某（男，54岁，北京人），随后郭某某开始追求李女士，二人逐步确立了男女朋友关系。2016年6月，郭某某以要马上交付购房尾款为由，向李女士借款180万元；2016年8月以装修所购住房需用钱为由向李女士借款42万元。随后，郭某某以各种理由推脱拒不还款并疏远与李女士的关系。2017年9月，郭某某拒接李女士的电话，后手机关机，下落不明。觉察自己被骗，李女士向警方报案。

嫌疑人骗女性曾被判13年

民警查明，郭某某并未使用借款购房或装修，而是用于挥霍及消费，最近他在昌平区某别墅区租住了一套住房。民警随即开展蹲守，成功将郭某某抓获。

经审查，嫌疑人郭某某自2002年以来，通过报纸、杂志等媒体刊登征婚广告，与多名单身女性保持恋爱关系，过程中以做生意周转资金为名，骗取12名事主100余万元，郭某某于2004年因诈骗罪被判处有期徒刑13年，2012年假释出狱。

出狱后郭某某不思悔改，重操旧业，2015年以来，通过微信、QQ等交友软件，先后与多名大龄女性“谈恋爱”，在骗取对方信任后，谎称做生意周转资金或者购买住房需要提前支付全款等，要求对方抵押房产、车辆或个人信用贷款。

骗钱挥霍并包装自己骗他人

据郭某某交代，其骗取的钱，一方面用来偿还自己在银行贷款利息，另一方面通过购买豪华轿车、奢侈品、租住高档住房，将自己包装成“成功人士”，继续欺骗更多单身女性。2017年9月，郭某某因骗取的钱财无法支付日常高额消费，资金出现巨额亏空，加之多名“女友”向其追要欠款，郭某某便更换手机号故意躲避，不再与她们联系，骗局败露。

目前，郭某某已被西城警方刑事拘留，警方已核实被骗事主5名，涉案金额近1200万元，案件正在进一步工作中。

（责编：tibet）

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