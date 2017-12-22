将动物制品藏匿在奶粉桶，将象牙绑在身上、外穿羽绒服“打掩护”，导游带团时伺机夹带超限额奢侈品回国……近年来，随着互联网经济、国际物流业务的发展，走私犯罪呈现一些新特点，犯罪手段日益翻新。12月21日上午，北京第四中级人民法院发布《走私刑事案件审判白皮书》，对2015年至2017年第三季度北京走私刑事案件的审理情况进行了梳理。白皮书显示，走私珍贵动物制品案件占较大比重，犯罪手段以隐藏或伪装后通过“行李夹带”通关为主，犯罪动机多数为将珍贵动物制品携带进境后转手牟利。

非法携带象牙制品回国被查

冷某乘坐航班从国外抵达首都国际机场，入境时没有向海关申报任何物品，海关人员在其托运的行李箱内查获疑似象牙牙段一根、象牙牙尖2根、象牙制品31件，共计净重11.36千克。

法院经审理认定，象牙和象牙制品价值人民币43万余元。法院认为，冷某的行为已构成走私珍贵动物制品罪，判处其有期徒刑4年，并处罚金5万元。

据介绍，在涉案的34件物品中，其中一根象牙段的净重为6.876千克，如果按照每千克41667元的标准计算，价值为28万余元，而一根完整象牙的价值标准是25万元，法官认为，部分的价值不应大于整体，故这根象牙段最多只能计价25万元；其余部分合计4.484千克，按照每千克41667元的标准计算，核定价值为18万余元，总价值为43万余元。

藏匿于奶粉桶等走私 多数为牟利

作为全国首批跨行政区划法院，2015年起，北京四中院集中管辖海关所属公安机关侦查的走私类刑事案件。昨天发布的白皮书，对四中院2015年1月1日到2017年9月30日间受理的一审走私刑事案件分析显示，共受理案件51件，其中走私珍贵动物、珍贵动物制品案件28件，占一审案件总数的33.33%；走私普通货物、物品案件13件，占比15.47%；走私毒品案件9件，占比10.71%；走私国家禁止进出口的货物、物品案件1件，占比1.19%。

四中院统计发现，在走私案件中，走私珍贵动物制品案件占较大比重。在具体的走私对象上，包括象牙、犀牛角、穿山甲片、玳瑁、棕熊胆及狼牙等。从犯罪方式上看，以隐藏或伪装后“行李夹带”为主，走私者将锡纸包裹的动物制品藏匿在行李箱的酒盒、奶粉桶、暖水瓶、钢管等盒状物或管状物中，或隐藏在改装后的用铁板覆盖的行李箱底部，也有的行为人直接把整根象牙绑在身上，外穿羽绒服隐藏。

在这类案件中，走私者的年龄主要集中在40岁上下，文化层次较低，大多在国外务工谋生，回国前在该国购买或受赠珍贵动物制品，后在首都国际机场通关时被查扣。对于走私的目的，白皮书显示，被告人的犯罪动机多数为将珍贵动物制品携带进境后转手牟利，少数为馈赠亲友、个人收藏等。

走私毒品案 以外籍人员居多

白皮书显示，在走私案件中，赃物、赃款追缴比例较高。这是因为走私现场当场查获的比例很高，其中，走私珍贵动物制品和走私毒品几乎均属此种情形，走私对象在侦查之初即处于侦查机关控制之下。

白皮书显示，走私毒品案件中以外籍人员为主，走私手段包括贴身藏匿、人体藏匿、改装设备藏匿等，毒品数量和纯度普遍较高。

在法院审结的9件走私毒品案中，被告人有8人是外国人，其中7人来自非洲国家，仅有一人是中国人。在犯罪手段方面，这些犯罪分子大多采用贴身藏匿和人体藏匿毒品的方式走私进境，如将毒品藏在所穿用的鞋底内、身体隐私部位内等。

还有的案件，被告人将毒品藏匿于经过改装的仪器设备中，利用国际物流寄递走私出境。毒品的数量和含量方面，单起案件的走私毒品数量较大，纯度较高，除一件走私362.8克甲基苯丙胺纯度为19.5%以外，其他均为900克以上的海洛因或甲基苯丙胺，最高为8328克甲基苯丙胺，纯度从47.8%到82.5%不等。

（责编：tibet）