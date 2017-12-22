12月21日，《关于城市公共空间改造提升示范工程试点工作方案》由市发改委发布，确定先在东城、西城启动10大公共空间改造项目试点，包括东四南街巷微空间营造、南新仓遗址公园建设、前门桥湾地铁站周边公共空间改造、南新华街文化廊道建设等等。这些项目，都将被打造成北京精品城市公共空间，总投资规模约2亿元。

这项“看得见”、“感受得到”、“还能找回北京记忆”的公共空间改造提升工程，将先行在东城区、西城区选取10个项目启动试点。目前，这十大项目已经确定。东城区将先行试点：东四南街巷微空间营造项目、南新仓遗址公园建设项目、前门地区桥湾地铁站周边公共空间改造项目、胡家园小区社区公共空间提升项目、磁器口大街周边慢行空间改造提升项目；西城区将先行试点：阜成门内大街、三庙街绿地+停车设施改造项目；社区治理与公共空间再造——杨梅竹斜街智慧人本空间改造项目；莲花池东路南侧绿地改造项目；南新华街文化廊道建设项目；安成宾馆屋顶花园提升项目。

十大项目怎么改？据市发改委相关负责人介绍，通过前期问题导向、规划设计，以及居民需求调查，十大先行试点项目，主要包括车库花园、街边公园、屋顶花园、遗址公园、历史文化街区文化廊道建设、街巷微空间营造、慢行空间改造提升、地铁站周边公共空间改造、老旧小区社区公共空间提升等。

纵观每一个项目，对于空间的利用改造都将小微而巧妙。如东城区的“胡家园小区社区公共空间提升项目”将打造成一个小区生活厅，建设地点位于东直门外斜街70-1号东社区，将利用现有锅炉房用地，在地上建设社区活动中心，在地下建设停车场；“前门地区桥湾地铁站周边公共空间改造项目”，则将利用拆违后腾退的拐角空地，来增加小微绿地……

西城区的“南新华街文化廊道建设项目”，则将以市井文化、梨园文化、会馆文化展示串联系列文化廊道建设，增设美术馆艺术沙龙广场，布置花架、小品和休憩设施，并以水景雕塑展示文化记忆；大栅栏历史文化街区的“安成宾馆屋顶花园提升项目”，则将充分利用屋顶空间，来建设屋顶花园。

目前，10大示范工程试点项目中，“东城区胡家园小区项目”、“西城区南新华街项目”两大项目实施方案已于近期获批，安排资金约6000万元。市发改委相关负责人表示，明年上半年，十大试点项目都将全面开工。

对话

本市要打造一批精品口袋公园、屋顶花园

对话人：北京市发改委投资处处长李晓涛

北青报：为什么要进行一次这么大阵仗的公共空间改造？

李晓涛：这次公共空间改造提升的各个项目，都是和老百姓生活息息相关的方面。像改建步行道、沿街界面、路面绿化、街头艺术等等，和市民的微观生活紧紧相系。说实在的，老百姓的生活都是微观的，大家所关注和感受的其实是一座微观的城市空间和生活。这恰恰是城市设计和规划应该关注的，也意味着城市规划建设管理理念的重要转变。

北青报：对市民公共空间需求的满足，具体怎么来操作？

李晓涛：公共空间“大动工”将主要“动四刀”，补充公共设施、提升景观绿化、优化市政交通、彰显文化内涵。公共设施方面，包括增加停车、健身、社区服务等公共服务设施，适度补充座椅、亭廊、垃圾箱、宣传栏等小微便民设施。

景观绿化方面，本市将打造一批精品口袋公园、屋顶花园，增设一批兼具艺术性、生活性的城市家具小品；优化市政交通，将整合相关慢行系统等等。

北青报：除了明年开工的十大试点项目之外，后续还会有更多项目来满足大家的需求吗？

李晓涛：这十大试点，只是先行来做的项目。把这些试点做成精品，探索出成熟的经验，还将复制推广，运用到更多公共空间改造提升的项目上。说白了，老百姓要什么，我们补什么，将最大限度满足老百姓的公共空间需求。

（责编：tibet）