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今日北京升温明显最高11℃ 弱冷空气来袭周末将降温

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发布时间： 2017-12-22 09:11:53来源： 中国天气网

今天北京升温明显最高11℃ 弱冷空气来袭周末将降温

今天(22日)迎来冬至节气，预计白天北京将继续维持升温态势，最高气温可达11℃，不过风力也将明显增强，有北风三四级转二级，山区阵风可达六七级左右。空气干燥，火险等级高，市民朋友需注意用火安全。受冷空气影响，预计周末两天北京最高气温将出现明显下降，明天白天最高气温下滑至6℃，周日白天的最高气温将继续下滑至5℃。

昨天北京继续在回暖升温道路上迈着稳健的步伐，和煦的阳光照耀下，午后的北京暖意融融。南郊观象台监测显示，昨天午后北京最高气温达9.1℃，十二月下旬出现这样暖和的天气，让不少人产生了“春天”已经到来的错觉。

今天迎来冬至节气，冬至意味着一年中最寒冷的时节到来，北方有冬至开始“数九”的习俗。俗话说“一九、二九不出手，三九、四九冰上走。”然而这两天北京的气温显然并不符合冬至节气寒冷的主旋律，今天白天北京将继续维持升温态势。根据北京市气象台今早6时发布的天气预报，预计今天白天晴转多云，最高气温可达11℃；夜间多云转晴，最低气温-6℃。

不过在明显的升温态势下，今天白天北京的风力也有明显增强，预计今天白天有北风三四级转二级，山区阵风可达六七级。风力较强加上空气干燥，市民朋友需注意做好补水保湿的工作。

根据北京市气象台发布的未来7天预报，在弱冷空气影响下，这个周末北京最高气温将略有下滑，预计明天最高气温将降至6℃。预计周日白天，北京最高气温将继续下滑至5℃。

下周一就是圣诞节了，相信不少朋友们都在期盼着过一个浪漫的白色圣诞吧，然而从10月23日至今，北京已经近两个月未曾出现有效降水，而且根据北京气象台的天气预报，未来几天北京都将以晴间多云天气为主，今年北京的市民朋友们怕是无缘再见“白色圣诞节”。

今天北京升温明显，空气极为干燥，加上今天北京风力较强，火险等级高，气象专家提醒市民朋友，注意用火用电安全，避免发生火灾。此外今天北京白天气温较高，但夜间气温仍旧低迷，早晚温差可达17℃，提醒市民朋友适时增减衣物，以免感冒。

（责编：tibet）

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