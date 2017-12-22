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新一股冷空气将影响中国中东部大部 局地降温8℃

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发布时间： 2017-12-22 09:12:42来源： 中国新闻网

据中央气象台网站消息，23日夜间至24日，新一股冷空气将开始自西向东影响我国中东部大部地区，带来4～6℃、局地8℃的降温，并伴有4～6级、阵风7级左右的偏北风。此外，22～23日，华北南部、黄淮、江淮、四川盆地等地大气扩散条件较差，有轻至中度霾，其中山西南部、陕西关中等地局部有重度霾。

昨日，新疆北部出现小雪，伊宁局地中雪。今晨，四川东部、重庆西南部等地出现能见度不足1千米的雾。

中央气象台预计，23日夜间至24日，新一股冷空气将开始自西向东影响我国中东部大部地区，带来4～6℃、局地8℃的降温，并伴有4～6级、阵风7级左右的偏北风。另外，受冷空气和“天秤”的共同影响，23～25日，我国南海南部海域将有8～10级、阵风11级的大风。

22～23日，华北南部、黄淮、江淮、四川盆地等地大气扩散条件较差，有轻至中度霾，其中山西南部、陕西关中等地局部有重度霾。24日，受冷空气影响，上述地区霾天气自北向南逐渐减弱或消散。另外，22日早晨至上午，四川东南部、重庆西部、浙江北部等地有大雾，四川东南部、重庆西部的部分地区有能见度不足200米的强浓雾。

未来具体预报：

22日08时至23日08时，新疆北部、西藏东部、青海东部、吉林东南部等地的部分地区有阵雪或小雪。海南东部，广西南部、台湾东部等地有阵雨或小雨。南海东北部和中东部海域将有7级、阵风8～9级的东北风。

全国降水量预报图(22日08时-23日08时)

23日08时至24日08时，新疆西南部山区、甘肃中西部、青海中部、西藏东部等地有小雪或雨夹雪；云南东部、广西中东部等地的部分地区有小雨；内蒙古中西部、华北等地部分地区将有4～6级风；南海东南部海域将有10级、阵风11～12级的大风。

全国降水量预报图(23日08时-24日08时)

24日08时至25日08时，西藏东部、内蒙古东北部、东北地区中东部等地的部分地区有小雪；内蒙古中东部、华北等地部分地区将有4～6级风；南海东南部海域将有10级、阵风11～12级的大风。

全国降水量预报图(24日08时-25日08时)

（责编：tibet）

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