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超声远程会诊中心落地 北京专家隔空诊断石家庄患者

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发布时间： 2017-12-22 09:13:08来源： 北京青年报

12月21日上午，一位来自河北石家庄的患者，在石家庄市妇产医院得到了北京妇产医院专家的超声诊断。随着北京市超声诊断会诊中心在北京妇产医院正式成立，这样的超声诊断远程会诊今后将越来越多。北京青年报记者了解到，该会诊中心由北京市三级二级医院共同参与，同时辐射京津冀协同发展医院。

21日上午，北京妇产医院超声科与石家庄市妇产医院进行了远程会诊试验。北青报记者在现场看到，尽管超声会诊中心面积不大，但可同时满足10位专家围坐一起，根据面前的小屏幕及两个大屏幕在线会诊。屏幕投射出的画面与远程医院所显示的画面一样，既有患者B超的实时动态，也有重点画面的截图，便于两地医生进行沟通交流。经测试，远程会诊系统流畅度良好。

未来，该会诊中心将重点针对妇产科急危重症、疑难病例以及妇科肿瘤等疾病，由从事超声诊断多年、具有副主任医师及以上职称的医师，针对妇产科急危重症进行远程实时超声及鉴别诊断。目前，北京妇产医院与石家庄市妇产医院完成签约、达成共识。当地妇产科患者可通过图像传输得到北京妇产医院超声科医生的现场会诊与明确诊断，为临床提供更为准确的治疗信息。

北青报记者从北京妇产医院获悉，今年该院新生儿数量比去年增加了4.5%，且有82.5%为高危孕产妇。北京妇产医院院长严松彪介绍，作为全市唯一三级甲等妇产专科医院，在全面两孩政策之前，该院的高危孕产妇比例就在50％－60%。今年以来承接高危孕产妇的任务更重，高危的表现主要有高龄、剖宫产术后再孕及合并糖尿病、高血压等。

在“全面两孩”的背景下，为使京津冀三地共享优质医疗资源，北京妇产医院将是第一批要支援雄安的医院之一，具体的支援方式目前正在研究中。

（责编：tibet）

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