天津北方网讯： 不久前的一个下午，在西青区精武镇大学城小吃街，女大学生邓邓和同学边玩手机边往前走，路过一个卖零食的小铺，两人商量着进去买零食。邓邓随手把手机放进口袋，全然没有发现有个女子尾随其后进入了小铺……几分钟后，挑了一堆零食的邓邓才发现放进口袋里的手机不见了。她连忙用同学的电话报了警。

不久民警赶到现场，并调取了路边监控录像，监控录像显示：邓邓和同学进入小吃街后，一名女子一直尾随二人。当邓邓进入零食小铺的瞬间，该女子上前和邓邓“贴近”了一下，便转身离开。

进一步调取监控录像显示，案发前，在小吃街附近，嫌疑女子与另一名女子说笑着从同一辆出租车上下来，进入小吃街后，两人分开，各自锁定学生打扮的目标进行跟随，而嫌疑女子跟随的正是邓邓。根据两个女子的体貌衣着特征，民警随后在小吃街内查找二人的行踪。当晚，在小吃街，当两名女子尾随他人并趁机伸出“第三只手”时，被民警当场抓获。

据办案民警介绍，两名嫌疑人20岁出头，均有盗窃前科，不久前先后乘火车来津。两人在网吧相识后，结伴到大学城小吃街一起“做生意”。案发当天，两人乘坐出租车到达大学城，在小吃街下车后分头行动，直到被民警抓获。目前，二人已被依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。

近期，大学城小吃街扒窃案频发，受害者多为大学生。警方表示，大学生之所以容易成为不法分子的下手目标，主要是因为防范意识不强。民警提醒，大学生外出时一定要提高防范意识，妥善保管好贵重物品。（“津云”新闻编辑张瑜）

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