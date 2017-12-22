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背包忘在公交车上 大爷一小时找回两万辛苦钱

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发布时间： 2017-12-22 09:15:11来源： 北方网

天津北方网讯： “我的包落在车上了，是黄色的，不知道司机师傅看见没有？”12月20日下午，一位60多岁、操外地口音的大爷急匆匆来到天津站公交站询问站务人员，大爷自称姓牛，当天在乘坐808路公交车时，不慎将装有两万元现金的背包忘在了车上。

当天下午3点多，崔永华师傅驾驶808路从东张庄终点站开往天津站，刚出发第一站就有几名建筑工人上车，还特意询问到天津站应该投多少钱。1个多小时后，车辆到达天津站，崔师傅随即驾车返回。不一会儿，牛大爷气喘吁吁地赶到天津站公交站，寻找遗失的背包。站员郭凯仔细询问了乘车时间、地点、驾驶员外貌特征等情况后，立即联系主站站务员，由于808路车已经返程一段时间了，担心背包被其他乘客拿走，主站积极想办法，利用GPS智能监控系统联系到崔永华。崔师傅接到消息后，利用进站时间检查车厢，很快就找到了一个黄色的背包，整个寻找过程只用了大约一小时。

站员郭凯得到消息后立即通知牛大爷，让他放心。牛大爷随后打车前往东张庄终点站。见到背包，牛大爷的心总算踏实了，他含着眼泪说：“这是我和老伴儿在工地打工挣的钱，工地停工了，老板刚给结的工资，提前买了今天晚上8点的火车票回河南，没想到一时大意，把包忘在公交车上了，多亏你们，要不一年白干了。”车队值班队长赶紧让牛大爷把钱点清，并叮嘱一定要放好了，别带这么多现金，可以办卡存起来，带在身上不安全，随后送牛大爷上车前往天津站。（“津云”新闻编辑张瑜）

（责编：tibet）

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