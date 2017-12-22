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男子喝酒跟人打赌吞下塑料打火机 遗忘胃里10余年

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发布时间： 2017-12-22 09:18:56来源： 武汉晚报

男子喝酒跟人打赌吞下塑料打火机

遗忘胃里10余年幸好没“爆炸”

跟人打赌冲动吞下打火机，时间一长就忘了，直到前几天胃不舒服到医院检查，发现里面有个异物才想起这茬事。经过胃液10多年的浸泡，昨日医生取出时，打火机通体漆黑，金属部分已经腐蚀变形。

46岁的王先生是鄂州人，上周因反复胃痛到当地医院看诊，CT检查发现胃里有一个长约11厘米的异物。王先生这才想起当年喝了酒曾跟人打赌戒烟，为了表决心随手拿起桌上的塑料打火机吞了下去。之后没有什么不舒服，时间一长就忘记了。

王先生找到了武汉大学人民医院消化内科。接诊的万新月医生告诉他，打火机一直泡在胃液里，很容易被腐蚀，万一里面还有打火机油，就像埋着一颗炸弹，随时都有爆炸的可能。

万新月尝试着用胃镜取打火机。进去一看，打火机躺在胃的大弯处，通体漆黑，开关的金属部分已经腐蚀变形，周边的胃黏膜红肿糜烂。10分钟后，打火机被顺利取出。

消化内科主任于红刚介绍，每年都要接诊不少胃内异物的病人，以鱼刺、鸡骨、枣核、牙签等异物为主，打火机在胃内呆了10余年的很少见。他提醒，一旦误吞异物，越早来医院越好，千万不要采用喝醋，强行吞食蔬菜的方法，否则很容易损害食管造成二次伤害。(记者刘璇 通讯员高婷)

（责编：tibet）

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