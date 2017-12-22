藏身高档公寓，打着按摩SPA的名义从事卖淫活动。近日CBD社区民警发现某高档公寓房间每到晚上有大量年轻男子进出，一反常态。12月15日，民警进入房间抓获8名违法人员。犯罪嫌疑人交代，从中介处租下这间公寓从事卖淫活动。目前，中介负责人也已到派出所接受调查。

CBD是北京著名的商务区，高楼林立，有很多高档写字楼和公寓，每天出入CBD的人次超过10万。朝阳分局呼家楼派出所的赵文英是这里的社区民警，对辖区26栋写字楼、4000多家公司都比较熟悉。近期，在对辖区内公寓和写字楼进行排查时，在财富中心公寓发现一个房间比较可疑，每天晚上5点多开始，陆续有男子上门。这种一反常态的情况，引起了赵文英的注意。

通过调查，这个地方属于高档公寓，普通的一套三居室月租金在三万元左右，平时这里很少有陌生人进出，人员结构相对单一，数量较少。一般的住户家不可能有大量男子进进出出。

民警进一步调查发现，这是一家按摩会所，通过附近中介租下了这个三居室。他们很可能是打着做按摩SPA的名义实施卖淫。而进出人员一般都是20到30岁的男子，有一定的经济实力，在附近CBD的写字楼上班，以公司白领为主。

12月15日晚上6点左右，民警突击进入房间内，发现有人一丝不挂，民警当场控制了8名违法人员。据犯罪嫌疑人卢某交代，几天前他们通过中介租下了这间公寓，从事卖淫活动。目前，卢某等三人被朝阳警方行政拘留。

案发后，民警赵文英来到承租中介进行调查。根据《租赁房屋治安管理规定》，出租人不履行治安责任，发现承租人利用所租房屋进行违法犯罪活动或者有违法犯罪嫌疑不制止、不报告，或者发生案件、治安灾害事故的，责令停止出租，可以并处月租金十倍以下的罚款。目前，承租中介负责人已经到派出所接受调查。

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