中新社北京12月21日电 国务院台办发言人安峰山21日应询表示，肯尼亚跨境电信诈骗案已于当日在北京市第二中级人民法院一审依法公开宣判，审判机关已发布相关判决信息。大陆司法部门在侦查和审理过程中严格遵守法律规定和法定程序，充分保障被告人诉讼权利，依据犯罪事实、性质、情节和对社会危害程度，依法作出判决。宣判后，有关方面应旁听家属要求安排会见。

安峰山指出，一段时期以来，以台湾犯罪分子为首的电信诈骗案件频发，两岸同胞深受其害，两岸民众深恶痛绝。大陆司法部门将跨境电信诈骗犯罪分子缉拿归案、绳之以法，是顺应民意、维护权益的正义之举，受到两岸同胞充分肯定和认同，也得到国际社会的理解和支持。大陆方面将本着有利于打击犯罪、有利于维护司法公正、有利于保护被害人权益的立场，坚决惩治电信诈骗犯罪，以切实维护两岸同胞利益。

当天，北京市第二中级人民法院依法公开宣判从肯尼亚押解回国人员特大跨境电信诈骗案。在85名被告人中，有70余人系2016年4月从肯尼亚押解回国人员，其中有44人为台湾居民。法院以诈骗罪分别判处上述85名被告人有期徒刑15年至1年9个月不等，并处剥夺政治权利及罚金。

据台湾方面统计，自2016年4月以来，共有288名涉及海外电信诈骗案的台湾居民被遣返至中国大陆。

此外，西班牙2016年底逮捕269名电信诈骗嫌犯，其中包括200多名台湾居民。西班牙国家法院已公布裁定，同意将此案首批121名嫌犯引渡到中国大陆。

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