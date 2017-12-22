用户名
密码
验证码
  登录下次自动登录
  忘记密码立即注册
用户名
邮箱
新密码
确认密码
提交
中国西藏网 > 新闻 > 国内 > 正文

国台办：坚决惩治电信诈骗犯罪 切实维护两岸同胞利益

T-
T+
评论 收藏打印
发布时间： 2017-12-22 09:33:50来源： 中国新闻网

中新社北京12月21日电 国务院台办发言人安峰山21日应询表示，肯尼亚跨境电信诈骗案已于当日在北京市第二中级人民法院一审依法公开宣判，审判机关已发布相关判决信息。大陆司法部门在侦查和审理过程中严格遵守法律规定和法定程序，充分保障被告人诉讼权利，依据犯罪事实、性质、情节和对社会危害程度，依法作出判决。宣判后，有关方面应旁听家属要求安排会见。

安峰山指出，一段时期以来，以台湾犯罪分子为首的电信诈骗案件频发，两岸同胞深受其害，两岸民众深恶痛绝。大陆司法部门将跨境电信诈骗犯罪分子缉拿归案、绳之以法，是顺应民意、维护权益的正义之举，受到两岸同胞充分肯定和认同，也得到国际社会的理解和支持。大陆方面将本着有利于打击犯罪、有利于维护司法公正、有利于保护被害人权益的立场，坚决惩治电信诈骗犯罪，以切实维护两岸同胞利益。

当天，北京市第二中级人民法院依法公开宣判从肯尼亚押解回国人员特大跨境电信诈骗案。在85名被告人中，有70余人系2016年4月从肯尼亚押解回国人员，其中有44人为台湾居民。法院以诈骗罪分别判处上述85名被告人有期徒刑15年至1年9个月不等，并处剥夺政治权利及罚金。

据台湾方面统计，自2016年4月以来，共有288名涉及海外电信诈骗案的台湾居民被遣返至中国大陆。

此外，西班牙2016年底逮捕269名电信诈骗嫌犯，其中包括200多名台湾居民。西班牙国家法院已公布裁定，同意将此案首批121名嫌犯引渡到中国大陆。

（责编：tibet）

我要留言

  • 高清美图
  • 微博互动
    • 用户名密码注册
    切换账户
    发表评论
    全部评论我的评论
    最新最热

    推荐阅读

    • 外媒：印军在达旺建大型着陆场
    • 达赖集团行将“崩盘”五大征兆
    • 十个词就能读懂“西藏2015”
    • 快过节了西藏僧人感受到了热乎乎的关怀
    • 中尼关系要发展 无需看他人脸色

    本网独家

    本网热图

    歌舞影视

    专题推荐

    • 治国理政进行时
    • 老西藏精神
    • 尼玛嘉措：红军走过的地方
    • 亚格博：形色藏人
    中文首页|新闻观察援藏财经教育文化旅游宗教医疗秘闻影视图片资料云
    返回首页

    关于我们|网站声明|诚聘英才|广告服务|频道导航|纠错热线

    中国西藏网版权所有，未经书面授权禁止使用

    中国西藏杂志社主办      版权所有：高原(北京)文化传播有限公司 Copyright © 2000-2017 by www.tibet.cn All Rights Reserved

    E-mail: xizangzongbianshi@163.com      违法和不良信息举报电话：010-58336000

    广播电视节目制作经营许可证 （京）字第04446号      京ICP备 14056809  京公网安备110102001709-1