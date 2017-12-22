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报告称2017年中国公民出境游规模几近日本总人口

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发布时间： 2017-12-22 09:35:00来源： 中国新闻网

中新网上海12月21日电(记者 缪璐李佳佳)全球旅游消费指南蚂蜂窝旅行网、中国旅游研究院近日联合发布的《重新发现世界：全球自由行报告2017》(以下简称“报告”)指出，中国旅游市场规模持续增长，2017年全年中国公民出境游人次预计将达1.28亿人次，规模几近日本总人口。

数据显示，2017年全年国内旅游人次预计将达50亿，同比增长近13%，人均出游达3.6次。该报告以蚂蜂窝旅游大数据为基础，结合银联智惠消费大数据进行剖析。

报告称，中国已全面进入“碎片化旅游时代”，“90后”新消费主体的登场，正自下而上地加速着供应链的迭代，消费移动化、需求个性化、目的地IP化、产品细分化的趋势日益明显，“碎片化”成为2017年最突出的旅游市场特征。

“‘90后’开始在方方面面掌握消费和决策的主动权，他们的‘碎片化’特征几乎完整映射到了旅游产业上，因此对旧有产业结构的影响是颠覆性的。”蚂蜂窝大数据研究中心负责人马禹涛称。

其中，“边走边订”成为“碎片化”趋势中最显性的特征之一。2017年，中国网民手机上网比例由2016年底的95.1%提升至96.3%。以酒店预订为例，2017年自由行游客通过移动端预订酒店的占比，由2016年的53%提升至79%，增长26%。

随时随地用手机预订当天行程也成为趋势，越来越多人享受自由随性的旅行。报告指出，与2016年相比，2017年自由行游客在途中预订当地玩乐的占比在大幅提升。境外当地体验类产品的当天预订量占比增长了10%，境内则增长了13%。

此外，报告指出，2017年旅游消费整体呈上涨趋势，但消费结构却出现了明显变化，最主要的变化体现在购物型消费和享受型消费的此消彼长上。

数据显示，与2016年相比，2017年自由行游客的境内购物消费下降41.5%，境外购物消费下降37.2%。“狂买”和“扫货”风潮从2016年开始减弱，海淘与电商的发展正进一步加剧这一趋势，“理性”成为2017年旅游消费主旋律。(完)

（责编：tibet）

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