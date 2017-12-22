随着2017年接近尾声，元旦、春节的出行已经提上议事日程。随着元旦火车票上周全面开售，春运火车票的开售日期也已经确定了。

今天上午，记者从铁路部门获悉，2018年春运时间从2月1日开始，到3月12日结束。除夕当天的火车票1月17日开始出售，网上、电话、火车站售票窗口、代售点等多种渠道均可购票。目前铁路部门已完成全国铁路新运行图编制，全国铁路旅客列车车票主要干线互联网电话订票预售期恢复为30天。

据铁路部门介绍，2018年1月3日起可以通过网络购买春运首日（2018年2月1日）火车票，1月16日起可购买2018年情人节当天（2月14日）火车票，1月17日起可购买2018年除夕当天（2月15日）火车票，1月18日起则可购买2018年正月初一当天（2月16日）火车票。车站窗口以及代售点延后2天开卖。

铁路部门提示广大旅客，您可登录12306网站、12306手机客户端购票，或在火车站窗口、火车票代售点及火车站自动售票机购票，不要通过第三方代购网站和手机客户端购票，避免因代购方冒用他人信息导致无法在网上办理退票、改签，影响您的出行。请您不要将个人信息提供给第三方网站和手机客户端，以免带来个人信息泄露风险。

需要注意的是，火车票起售45分钟后，如果部分抢票网民未及时支付，这些票源将返回票仓。

根据经验，开车前15天是退票高峰期，除首次放票外，铁路部门有时也会在开售车票后其他时段分批放票，8：00至18：00期间，每个整点和半点均有新票起售。开车前48小时和24小时，售票系统往往会放出部分剩余车票。

（责编：tibet）