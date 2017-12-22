千龙-法晚联合报道 已有17年历史的北京东城区朝内南小街菜市场，是朝阳门地区最大的菜市场。该菜市场已有10年没有升级改造过，店内各种施舍均已落后，环境也十分杂乱。

经过半年多的升级改造，朝内南小街菜市场已经于12月21日下午重新与居民见面。如今这里不仅可以买菜，还增加了家政、洗染、维修、专卖店、末端配送、休闲娱乐、理发等多种功能。

此外，设计师们还对菜市场进行了升级改造设计，使菜市场在保留原汁原味的基础上，丰富生活性服务业态、提升空间设计感，打造便民服务综合体“朝阳门Mall”和菜市场里的生活美学院。

现场画家手绘画 传承老菜市场的记忆

前些年，菜市场似乎成了环境脏乱差的代名词，随着城市的发展，很多菜市场被改造成了超市，也有很多被小菜站所取代。但近几年，随着越来越多的菜市场升级改造，菜市场的环境变得更好了，服务类型更多了，有越来越多的居民爱上了逛菜市场。

12月21日下午，法制晚报记者来到朝内南小街菜市场，一进门法制晚报·看法新闻记者就看到墙上画着老二八自行车、大白菜、大蒜、大葱、风车等老北京元素的手绘画。在菜市场外墙上还挂着社区居民画的各种和食物有关的水彩画。

据朝内南小街菜市场升级改造策划方之一、北京市城市规划设计研究院设计师赵幸介绍，艺术家手绘画是实施的朝内南小街菜市场推出的“菜市场画廊计划”，将画家的老北京风格手绘和史家胡同居民艺术家的菜市场绘画展示在围墙上，传承老菜市场的记忆。

进到菜市场里面，法制晚报记者看到菜摊上摆着各种各样的趣味装饰品，如做成水果形状的价签、食材知识的介绍，贴在橙子上的笑脸，摆在食材上的镜框等。

“菜市场是一个城市中不可或缺的空间，给人最本真的生活体验，我们也希望通过设计让它变得更加活泼和富有趣味。”朝内南小街菜市场升级改造总设计师、生活美学院展览负责人之一、中央美术学院副教授侯晓蕾说，本次改造过程中，设计师为菜市场设计了多彩的标识、与菜市场氛围相匹配的招幌、趣味的楼梯侧墙、利用24节气海报和菜谱让菜市场充满设计感，让菜市场小小摊位的日常更加有趣。

“这是附近最大的菜市场了，我经常来这儿买东西，这改造完还真是好，干净多了。开始还以为价钱肯定会涨，没想到价钱还跟原来一样。”一位前来买菜的居民说。

功能 新增7大功能 开办菜市场课堂

赵幸告诉法制晚报记者，本次改造涉及基础设施改造、管理规范、视觉提升等几个方面，改造完成后将进行展览策划，以活动形式展现菜市场的更多可能性。

在功能上，菜市场在原有基础上，增加了家政、洗染、维修、专卖店、末端配送、休闲娱乐、理发等功能，为居民提供全面的生活服务。

除了常规改造，在12月21日至23日期间，朝内南小街菜市场还举办菜市场课堂，带居民边逛边学，为小朋友讲述食材知识；还有与美食菜谱相关的内容，活动期间买菜谱还可享受半价。

计划 未来将开设无人超市

据朝阳门街道办事处副主任李哲介绍，朝内南小街菜市场共两层、2000平方米，能满足整个朝阳门街道居民的购菜需求。下一步，街道计划将900平方米的地下空间利用起来，建设成无人超市，并在菜市场门口安装便民服务设施，供居民休息。后续还将逐步建设更多菜站，满足居民的日常需求。

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