原标题：东西城十处公共空间启动提升改造 政府投资两亿元打造“小而美” 主要涉及街边公园、慢行空间等

找回“老北京” 十大项目先行

千龙-法晚联合报道（记者 蒲长廷）12月21日，一份预示着北京城市公共空间将“大动工”的工作方案发布。《关于城市公共空间改造提升示范工程试点工作方案》，确定先在东城、西城启动十大公共空间改造项目试点，总投资规模约两亿元，这些项目都将被打造成北京精品城市公共空间。

北京市发改委相关负责人表示，今年10月市政府已正式批复《关于城市公共空间改造提升示范工程试点工作方案》（以下简称《试点工作方案》），确定将在东西城开展一批示范工程试点项目，确定了7大类22个小项，将通过小而美的改造提升，来为居民带来身边的获得感和幸福感。

根据方案，公共空间“大动工”将主要“动四刀”：补充公共设施、提升景观绿化、优化市政交通、彰显文化内涵。

公共设施方面，包括增加停车、健身、社区服务等公共服务设施，适度补充座椅、亭廊、垃圾箱、宣传栏等小微便民设施。景观绿化方面，本市将打造一批精品口袋公园、屋顶花园，增设一批兼具艺术性、生活性的城市家具小品；优化市政交通，将整合相关慢行系统等。

北京文化内涵的体现，也将在这次公共空间大改造中，重点“动工”。市发改委相关负责人介绍，在充分挖掘文化内涵，保护好历史风貌的同时，将鼓励历史街区及建筑有机更新，让公共空间成为北京传承历史文脉、彰显文化特征、提升文化品位的城市橱窗，“让老百姓记得住乡愁、找得到老北京记忆”。

东西城确定先行试点十大项目

记者了解到，这项“看得见”“感受得到”“还能找回北京记忆”的公共空间改造提升工程，将先行在东城区、西城区选取十个项目启动试点。目前，这十大项目已经确定，包括东四南街巷微空间营造、南新仓遗址公园建设、前门桥湾地铁站周边公共空间改造、南新华街文化廊道建设等。

据市发改委相关负责人介绍，通过前期问题导向、规划设计，以及居民需求调查，十大先行试点项目，主要包括车库花园、街边公园、屋顶花园、遗址公园、历史文化街区文化廊道建设、街巷微空间营造、慢行空间改造提升、地铁站周边公共空间改造、老旧小区社区公共空间提升等。

明年上半年项目将全面动工

据了解，列入计划的公共空间改造提升项目，将由市政府固定资产投资全额予以支持。十大试点项目，总投资规模约两亿。为让项目尽早落地、见效，市发改委还将简化和优化项目的审批流程，在公共空间改造提升组织方式、审批模式、工作机制等方面形成可复制可推广的经验。

目前，十大示范工程试点项目中，“东城区胡家园小区项目”“西城区南新华街项目”两大项目实施方案已于近期获批，安排资金约6000万元。市发改委相关负责人表示，明年上半年，十大试点项目将全面开工。

东城区先行试点项目

东四南街巷微空间营造项目

南新仓遗址公园建设项目

前门地区桥湾地铁站周边公共空间改造项目

胡家园小区社区公共空间提升项目

磁器口大街周边慢行空间改造提升项目

西城区先行试点项目

阜成门内大街、三庙街绿地+停车设施改造项目

社区治理与公共空间再造—杨梅竹斜街智慧人本空间改造项目

莲花池东路南侧绿地改造项目

南新华街文化廊道建设项目

安成宾馆屋顶花园提升项目

（责编：tibet）