千龙-法晚联合报道 今后，“人脑”疾病将有望由“电脑”给出精确诊断，并提供最佳的治疗和预后方案。

今天上午，全球首家“神经疾病人工智能研究中心”在北京天坛医院挂牌成立。今后该中心将研发人脑疾病人工智能诊断产品，大大提高疾病诊断准确率。届时，社区医院如果引入该智能系统，相当于拥有一名技术国际领先的专家“坐镇”。

在今天上午的成立仪式上，神经病学专家、国家神经系统疾病临床医学研究中心副主任、天坛医院常务副院长王拥军教授表示，人工智能应用在神经疾病预防、诊疗、预后和康复等阶段，都有无可比拟的优越性，未来将在神经疾病医疗领域带来一场颠覆性的“技术革命”。“神经疾病人工智能研究中心”的成立将大大提升我国神经学科的整体水平，并有助于保持我国在该领域的国际先进地位。

王拥军向记者介绍，神经细胞的损伤具有不可逆性，因此，神经系统疾病的早发现、早诊断、早干预，是影响治疗效果的关键。但由于神经系统疾病复杂程度高、定位诊断难度大，并且我国很多医院医疗水平参差不齐、高级专业技术人才缺乏，导致误诊率、漏诊率较高，诊断效率低下。人工智能系统通过对海量疾病信息的深度学习，不断提升疾病的诊断效率，诊断准确率可达到95%以上，相当于一个高年资主任医师级别的水平。

基层医院接入该系统后，相当于引进了一名拥有国际领先技术的专家，老百姓不用挤到大城市、大医院，在家门口就能获取高品质、个性化的治疗方案，这将在很大程度上缓解看病难、看病贵的难题。

王拥军表示，随着中心工作的全面开展，未来将展现出更多的人工智能应用场景，比如神经病理切片人工智能判断，脑神经疾病病人的智能护理，依据病人医疗数据智能制定治疗方案，神经系统疾病的肢体及语言康复训练等。

王拥军透露，中心先期已开展了头部MRI、CT影像人工智能诊断产品的研发，是全球首款头部疾病（涵盖了脑肿瘤、小血管病变、大血管病变、脑卒中等）MRI、CT影像人工智能诊断的整体应用产品，预计将在明年6月举办的天坛国际脑血管病会议上正式推出。届时，将组织来自全球的顶级专家，进行一场神经系统疾病诊断的“人机大战”，以验证人工智能诊断的准确性。

技术方面，中心引进了全球领先的深度学习技术，保证了人工智能系统的国际领先水平。并且数据采集、识别、诊断均在医院快速完成，无须上传医疗数据，防止了病人隐私的泄露，杜绝了医院医疗数据流失的安全风险。

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