千龙-法晚联合报道（记者 马晓晴 耿学清）冬至到了，标志着寒冬最冷的时节即将到来。今天上午（22日），龙潭公园、陶然亭公园的冰雪嘉年华都正式对游客开放，龙潭冰雪嘉年华新推出了“龙潭号火车”，而陶然亭冰雪嘉年华则请到8只企鹅到场“助阵”。

本届龙潭冰雪嘉年华将于2017年12月22日至2018年2月21日举行。据现场负责人介绍，本届龙潭冰雪嘉年华活动占地3万平方米，市民除了可以体验传统冰雪项目，还可以参加机器人冬奥知识问答比赛。另外，还新推出了“龙潭号火车”、梦幻鲸鱼岛等项目。

此外，今年还新增了500羽广场鸽，家长可以带着孩子到雪场看鸽子、喂鸽子。此外还有200余只、十多种中华观赏鸽首次亮相龙潭冰雪嘉年华，游客们可观赏到仅有十厘米大小的、世界上最小的岩鸽，还有会开屏的雪花扇尾鸽和黄孔雀鸽。

陶然亭公园今年打造北京市民“家门口”的滑雪场，让市民不出二环就可体验冰雪游乐。

今天上午，在陶然亭南湖附近，深受大小游客朋友们喜爱的南极冰雪小明星又添新成员，与往年相比，今年场地内有三种企鹅：2只王企鹅、2只跳岩企鹅、4只巴布亚企鹅。

在大雪山滑雪场，陶然亭公园为游客提供了一个高10米、宽60米、长120米的初级滑雪体验场地，并开设儿童滑雪培训基地，配备专业滑雪设备及50人专业教练团队，对孩子们进行1对1滑雪教学，同时搭建了雪具大厅，为游客免费提供雪鞋、雪板、雪杖、魔毯。

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