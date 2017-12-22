千龙-法晚联合报道（记者 蒲长廷）12月22日，记者从北京市发改委获悉，北京市公交及轨道交通价格已达到动态调整启动条件，但市政府在听取多方意见后决定，今年暂缓启动公交和轨道交通票价动态调整，调整整体纳入下一调价周期（2018年底）累计。

据北京市发改委相关负责人介绍，2018年是否启动，需在相关统计数据对外公布后，根据具体测算情况和明年公共交通运营实际，多方听取意见、综合平衡后再行确定。

据了解，本市现行公共交通票价是2014年制定的。2014年，为提高公共交通定价政策的透明度，增强行业发展活力和可持续发展能力，参照国内外票价管理经验，出台了《北京市城市公共电汽车和轨道交通价格动态调整办法》，建立了公共交通价格动态调整机制。

按照机制要求，本市以年度为周期。当平均票价调整幅度大于等于0.1元时，启动年度调价。未达到上述启动条件时，当年不作调整，纳入下一周期累计。

据了解，年度调整主要考虑公共交通企业人工成本、动力成本和其他可变成本的变动情况，及其权重。

其中，人工成本变动情况按照北京市统计局公布的交通运输、仓储和邮政业城镇单位在岗职工平均工资变动情况进行测算；动力成本中城市公共电汽车按照国家制定的本市0号柴油零售价格年均变动情况测算，轨道交通按照国家制定的本市非居民一般工商业平段电价变动情况测算；其他成本按照居民消费价格指数变动情况测算。

官方释疑 已达涨价启动点 考虑吸引客流等问题

按照票价动态调整办法测算，2017年的公交地铁票价都达到了涨价的启动点：以地面交通为例，2017年地面公交平均调价幅度应为0.1元。

北京市发改委相关负责人表示，考虑到近年来北京市地面公交客运量呈逐年下降态势，为保持地面公交票价对短途出行客流的吸引力，在听取多方意见后决定，今年暂缓启动地面公交票价动态调整，地面公交的票价调整幅度整体纳入下一调价周期累计。

2017年轨道交通平均调价幅度应为0.67元，其中，2017年当年平均票价调整幅度为0.28元，2015年和2016年应累加合计0.39元，达到动态调整的启动点。

轨道交通方面，考虑北京市轨道交通仍在大规模建设，新线仍在陆续开通，客流尚不稳定，在多方听取意见后研究决定，今年暂缓启动轨道交通票价动态调整，轨道交通的票价调整幅度整体纳入下一调价周期累计。

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