“今天我们村的万达终于开业啦,我现在正在加紧装修房子，争取春节前能回迁，以后吃喝玩乐一条龙家门口就解决了！”在丰台区南苑乡西铁营村,有近半像吕凯这样的棚改村民办理了入住手续。告别了低矮的棚户区和瓦片经济，西南二环菜户营桥外的西铁营村迈开了城市化的步伐，守着二环的村民们终于过上了“城里人”的日子。

吕凯家在村里有100多平方米的院子,为了增加家里的收入，还盖出6间小房，像村里很多人家一样用于出租。“经常是家里6口人，租户12口人，虽然村子就在二环边，却根本感受不到城市生活的便利与舒适。到处是低矮的平房，要想看场电影、吃点儿像样的饭，只能向南到三环四环边上。不通公交，用水是自备井，上厕所得排长队……”吕凯说,新农村建设启动后,他们家早早就签了协议，“选了两个87平方米的两居和3个58平方米的小两居,现在正忙着装修，争取春节前能入住。”

除了住房条件的改善，西铁营万达也在今天开业了。“我们都去探过营了，有影院、超市,有儿童娱乐，光吃饭的地方就有50多家,春节家里聚餐可选择的饭店太多了！”吕凯说,“现在，我们终于过上‘城里人’的日子了。”

西铁营村党总支书记王凤宽告诉记者，西铁营村2012年启动新农村建设，实现了3500名村民的“上楼”，现在已经有约50%的村民办理了回迁入住手续。“西铁营万达是村里第一个落地开业取得集体经济收益的产业,土地是村集体的，楼房物业是村里建设的，整体出租给万达进行经营，光这一个产业带给村集体的租金收入就比之前全村的产业加起来还高！”

王凤宽说，除了12万平方米的西铁营万达，村里还引进了招商蛇口、华润置地、金茂地产3个项目，预计明年村集体的收入能达到2个亿以上。村集体经济的壮大也给村民带来实实在在的实惠,退休老人一年能拿到的退休金、福利在6万元左右，村民收入也即将有大幅提高,村里还计划明年给村里的在职职工在五险的基础上增加住房公积金。此外，从凉水河直达大观园的京开东路已经铺油，预计春节前后开通；争取14号线西铁营站，两个出口都位于万达广场门前……村民的日子今后会越过越滋润。

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