千龙-法晚联合报道（记者 朱健勇）今年4月份，山东临沂的肖先生花费了30万元买来一个7连号的靓号。

然而，这个手机靓号在3个多月后竟然成了别人的，而当初的卖家却不知所踪，这个高价买来的手机号也始终处于无法接通的状态。

图吉利

一掷30万只图靓号

做生意的肖先生，是一位讲究吉利数字的老板。今年4月份，肖先生在网上看中了一个号码：18085555555，谐音：“要发你发七个五”，号码归属地是贵州黔东南州。

肖先生说，起初卖家要价35万，几经讲价，终于确定了30万的价格。

今年4月28日，肖先生和卖家拿着身份证原件，一起去了手机号归属地的贵州省黔东南州凯里市，在当地电信营业厅办理了过户手续。

肖先生向记者提供的“中国电信股份有限公司黔东南分公司业务登记单”显示，“天翼手机过户”，“变更 旧产权客户：裴某某 新产权客户：肖某某 ”，登记单上有双方身份证号。

银行转账记录显示，4月28日当天肖先生向卖家转账242250元，“一共付了30万整，剩下的我给的现金”。

现变故

过户到自己名下的手机号易主

肖先生告诉法制晚报记者，过户并完成交易后，卖家以很多朋友不知其换号为由，提出了想借用号码一个月的请求。肖先生当时觉得无所谓，就与卖家办理了手机号过户手续的登记单。

一个月之后他找卖家要号码时发现，自己买的号码经常关机，卖家也对何时归还号码避而不谈。今年8月份，肖先生前往办理号码过户的营业厅，却被告知，号码主人已经不是他的名字了。

肖先生非常不解：“第一，我本人没有来，第二，我没有委托任何人来，且毫不知情，名下的手机号怎么就办理了过户了呢？”

肖先生称，事件发生后，贵州电信公司相关负责人称愿意协商解决，但后来以已向警方报案为由，至今仍未给出说法。

讨说法

电信公司：骗子使用了假身份证

12月21日下午，中国电信贵州公司办公室主任蔡绍绪告诉法制晚报记者，肖先生的手机号之所以在其不知情的情况下被过户，是因为骗子使用了假身份证。

他表示，黔南、黔东南的公安已经介入该事件，正在找证据，贵州电信的安保组也在对接，但目前不便对外公布信息。

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