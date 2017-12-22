原标题：世园会8个展园设计方案亮相

包括北京园在内的剩余5个方案也将于近期公布接受专家评审

水乡湿地、天山天池、河湟人家、神山仰雪……今天(22日)上午，2019北京世园会中华园艺展示区第二批展园方案正式亮相，包括贵州、上海、陕西、吉林、青海、河北、新疆、浙江8个省区市。截至目前，中华园艺展示区29个省区市方案已全部亮相，包括北京园在内的剩余的5个方案也将于近期亮相并接受专家评审。

北京世园局副局长叶大华介绍，中华园艺展示区位于园区核心景观区南侧，总占地面积25公顷，按照华北、华南、华中、华东、西北、东北、西南、港澳台八个组团进行布局，共有34个分展园，各省区市展园面积约为2000至3000平方米，其中北京园面积最大，为5000多平方米。从今年11月开始，北京世园局正式启动中华园艺展示区省区市展园方案的专家评审工作。首批21个分展园方案已于11月初亮相，加上今年公布的8个分展园方案，29个方案已经全部亮相并接受专家评审，包括北京园在内的5个方案将于近期公布并接受评审。目前，中华园艺展园场地施工条件已经具备，2018年春天开始，各分展园可陆续进场施工，由各省区市自行建设。预计2018年年底将完成34个分展园的建设工作，2019年上半年完成室内布置，在2019年4月29日开幕前正式亮相。

展园亮点

■上海展园

以“云”为题，将绘制“祥云献瑞，雨润万物”园艺画卷，体现精致入微的海派造园风格。设计团队介绍，走在上海园，游客可以逐一游历“云阶”、“云裳”、“云岗”、“云巢”、“云坞”、“云影”等地形高低起伏，造景手法各异的区域。“云巢”区域采用钢架与装饰构件，打造云朵意象，游客驻足其间，仿佛置身云水相依、云从而出的意境；“云坞”区域将展示独特的水乡湿地景观，反映人与自然的和谐相依。

■新疆展园

设计主题为“丝路新曲，多彩绿洲”，设计团队将通过天山天池、民居回廊、坎儿井、葡萄廊架、瓜果植物等丰富的地域元素，展示丝路文化、悠久园艺植物、丰富地形地貌。展园大量使用葡萄、无花果、石榴等特色瓜果植物，展示新疆园艺发展水平。拱廊、尖顶等充满异域构筑风格的建筑元素将生动揭示丝路上多种文化的碰撞与融合。民居回廊将串联全园游览路径，水广场可供游人驻足休憩，颇具新疆特色的晾房用于展示新疆室内园艺技术。

■陕西展园

围绕“丝绸之路”展现陕西的历史积淀。设计团队介绍，园区将划分为一带三区，“丝绸之路景观带”是一条地形起伏的植物景观带，“古风长安”区将通过唐风建筑、文字图画等景观符号重现汉唐风韵，“绿色丝路”区将展示古代至今交通方式的发展变迁，以及借助古丝绸之路传播的各类植物，“山水文韵”区将以秦岭渭河为基底，浓缩展现秦岭地域风貌。此外展园还将设计大量地方特色的文化元素作为景观小品，凸显陕西风貌的地域性、人文性，展现陕西生态文明建设。

■青海展园

通过唐蕃古道、可可西里、青海湖、藏羚羊以及青海民居等独特的景观要素展示青海特色。园区以形似三江源流域的造型打造，用自然水面、跌水水景、湿地景观等水景景观营造独特的高原地貌，并以青藏高原特有民居“河湟人家”建筑景观向游人展示“大美青海”。

■浙江展园

以“浙人家”为设计主题，依据浙江“七山一水二分田”的特殊山水格局营建，水系贯穿整个场地，再现浙江母亲河钱塘江的河道曲线，展园还将打造花园、茶院、竹林、溪流等小品，向游人娓娓诉说江浙人家的乡韵、乡土、乡风。

■吉林展园

以“多彩山水，魅力吉林”为设计主题，将园区分为东西两个主景区，东部“神山仰雪”景区，采用松花石原石堆砌构筑长白山十六主峰与天池微缩景观；西部打造“碧波苇荡”景区，按照松花江和伊通河实际流向造景，将其汇聚于葫芦形的微缩查干湖中，其上布置鱼网、木质鱼、冰镩子、绞盘等捕鱼工具，并匠心栽植农作物和湿地植物，充分体现“生活中的园艺”理念。

■贵州展园

名为“黔韵园”，以贵州少数民族舞蹈姿态为设计灵感，主打北盘江大桥、黄果树瀑布、赤水丹霞地貌、织金洞等贵州著名景点。展园以流畅的曲线形成游览回路，设计过桥、穿洞、踏水以及精致石路来丰富游览体验。果蔬园、树木园、中草药园、茶园、兰园等区域来展现贵州生态发展。

■河北展园

主题为“印·冀”，取名“燕赵和园”，通过展示塞罕坝风光、雄安新区风采、太行山巍峨来展现人与自然和谐发展的新格局。其中，雄安新区风采将通过名为“镜池”的白洋淀风光来展现北方湿地景观，引起游客对水环境污染问题的重视。

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