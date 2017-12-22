开了17年的朝内南小街菜市场最近进行了一次与众不同的改造升级，为它改头换面的竟然是来自北京市城市规划设计研究院、中央美院等机构的设计师和艺术家。昨天（21日）下午，改造一新的菜市场刚一亮相，便立刻受到了“菜市场发烧友”和专业摄影师们的追捧,意外地成了一处新兴的景点。

17年前，由厂房改造而成的朝内南小街菜市场开业了。“当时，在南竹杆胡同有很多露天的菜摊，影响市容市貌，于是就将这些菜摊收进了刚刚建成的朝内南小街菜市场。” 东城区朝阳门街道办事处副主任李哲说，这个菜市场格外有名，不光朝阳门地区，连朝外、和平里地区都有人坐着公交车特意到这买菜。

十多年来朝内南小街菜市场从未进行过升级改造，存在设施落后、环境脏乱的问题，街道就想着该改造升级一下了。就在这时，一批“菜市场发烧友”提出的建议引起了街道的兴趣。李哲说，“菜市场发烧友”平时专门爱逛有特色的菜市场，连出国旅游都将菜市场作为必游景点之一。有人提出很多老的菜市场在改造中逐渐被改成了超市，但很多外国人来中国旅游，也爱逛菜市场，想通过逛菜市场密切接触中国老百姓，看看百姓的生活到底什么样。所以希望能够在东四南文保区中，保留下这么一处“接地气”的菜市场。

“菜市场发烧友”的想法立刻被朝阳门街道付诸实际，升级改造策划方之一是著名的北京市城市规划设计研究院。设计师赵幸说，其实菜市场的样子可以很美，逛菜市场的体验也可以很美好。在朝内南小街菜市场，走进大门就能看到墙面上艺术家手绘的老二八自行车、大白菜、一辫大蒜、一捆大葱；菜摊上摆个画框，蔬菜水果和菜摊的主人就成了画中的景物和人物；摊位上点缀着浓浓中国风的纸灯笼，就连苹果橙子都画上了“笑脸”。二层的小玻璃房子里，摆放着老式菜篮子、铁皮暖壶、搪瓷脸盆，不大的空间变成了“菜市场博物馆”。卖调料的商家正就着摆放在自行车上的大铜锅，热气腾腾地涮着肥牛片。一家云南菜馆则将汽锅鸡、佛手、柠檬叶、香茅草等特产摆成了微型景观。菜市场内，随处可以见到拿着手机自拍的年轻人。

朝内南小街菜市场并不只是卖菜，近2000平方米的空间内，还聚集了日杂、药品售卖、缝衣修边、家政、洗染、维修、末端配送、理发等多功能。“现在成了名副其实的便民服务综合体。”李哲说,起初，有的摊主并不理解，认为这不就是个菜市场吗，有什么好打扮的，但渐渐地连摊主都觉得菜市场变得好玩起来，甚至有设计师钻进了摊位，和摊主肩并肩卖起菜来。

李哲告诉记者，目前菜市场还有将近900平方米的地下空间，未来有可能改造成时髦的“无人超市”。门口正在申请建立社区“微空间”，为居民打造一个休闲、娱乐的小场所。

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