千龙-法晚联合报道（记者 董振杰）只要在一个地方留下个人信息，可能会时常接到相关骚扰电话，因为你的信息有可能被人转卖了。

记者调查发现，只要花费一两毛钱，就能买到一条个人信息。

打包售卖

投资圈精准拨打 7000条只需1000元

“买房买车投资理财，只要你在任何一个地方留下详细的个人信息，就有可能被人转卖。”日前，爆料人杨华（化名）联系法制晚报记者，讲述个人信息买卖内幕。

“电话邀约有两种方式，其中一种是进行精准拨打。”杨华说，业务员若想精准拨打，就必须弄到个人信息，这些信息多是老板购买交给业务员。

记者注意到，曾经做过“渠道”的杨华仍然在一个“金融理财渠道群”中“潜水”，这里不时会有人发布转卖个人信息的广告。

“出售精品客户资源，高质量高品质高回报……”日前，微信名字为“阿智先生”的网友在群里打出广告。

记者通过微信和“阿智先生”取得联系。对方表示，自己出售的大部分都是最新的一手资源，也有部分老资源，但全部都是高质量的，适合业务员年底冲业绩，目前打包出售，7000条打包价为5000元。

记者在一两天后尝试进行砍价，“阿智先生”将价格降到了最低，7000条个人信息只需1000元就可以买到。如此算下来，每条个人信息的价值不足两毛钱。

多次骚扰

一两天内总能

接到邀请投资电话

在记者的要求下，“阿智先生”发来部分“样板”。记者看到，包括姓名、住址、电话、身份证号码以及投资金额在内，每条个人信息内容一应俱全。

记者拨打一个“110”开头的身份证号码所有人黄先生的电话，他表示，之前在一家公司进行过投资理财，目前已经不再做，但是仍时常接到类似的相关电话。

还有一名男士表示，“一两天内总能接到邀请我投资的电话，非常烦恼。希望有关部门对这样的倒卖个人信息者进行严打。”

典型案例

频接理财电话 老人28万投资要不回

住在北京市东直门外的郝先生今年将近70岁了，近年频繁接到投资理财电话。

郝先生说，退休之后，他经常接到一些电话邀约，让他到通州、顺义等地参加酒会等活动，其中会有人介绍一些投资项目，收益很高。“我投资了五六个项目，共花费100多万元。”老人说，刚开始前半年这些投资项目都会返钱，但即将到期返本时可能就会找不到人了，“现在有28万元的投资已经找不到人了。我也不上网，不会查询公司的信息，不知道各个公司的情况，希望警方多多打击这些骗子。”

律师说法

转卖个人信息涉嫌犯罪

北京本同律师事务所徐学义律师表示，转卖个人信息行为涉嫌侵犯公民个人信息罪。

徐学义表示，侵犯公民个人信息罪犯罪主体包括自然人和单位。若公司客户为个人，公司出售或提供客户个人信息，达到定罪量刑标准时，可对直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚,并对公司判处罚金。如公司为网络服务提供者，不履行法律、行政法规规定的信息网络安全管理义务，经监管部门责令采取改正措施而拒不改正，致使用户信息泄露，造成严重后果的，涉嫌拒不履行信息网络安全管理义务罪。

（责编：tibet）