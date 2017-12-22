原标题：本市实现园长专题培训全覆盖

“小电台”升级“家校合作”

配备学前教育责任督学、加强幼师准入资质审查、加大幼儿教师全员培训力度……北京市教委多措并举，加强对北京市各级各类幼儿园的管理。据了解，本月初市教委已经完成了对全市各级各类幼儿园园长的专题培训，做到了园所全覆盖，并建立分级培训体系，将主题教育活动传递到每一位学前教育工作者。

记者了解到，幼儿园的“家校合作”近日也有了新升级。比如，近期季节性疾病高发，针对因病请假的孩子，中华女子学院幼儿园组织幼儿园教师在微信朋友圈开启了“小电台”，将每天幼儿园里发生的有趣故事用图文形式传播出来。“老师们开设的小电台成了家园联系的新通道，一来生病在家的小朋友会看到，也会想念幼儿园；二来其他的幼儿家长会了解到幼儿园给孩子提供了怎样的关怀与服务。”园长胡华表示。

之前，本市幼儿园几乎每学期，都有一到两次全园的家长会，并借助各种活动契机，让家长有序参与幼儿园的教学和日常工作。在此基础上，不少幼儿园又有了新动作。门头沟妙峰山民族幼儿园是一所位于山区的幼儿园。据园长王秀芝介绍，之前，幼儿园通过家长沙龙、家长游戏日等途径，把家长请到幼儿园来，让家长学习育儿知识，了解孩子的一日在园生活。“现在，我们又在之前的基础上，要求我们的老师，每周对家长进行小范围的约谈，比如每次在放学后，找两到三位家长，像朋友一样聊聊天，这样的氛围，家长有什么意见建议或者情绪，就能更大胆地表达和倾诉，同时也有助于老师更清晰地关注家长的情绪，有效地帮助家长解决问题、缓解焦虑。”

博顿创意国际幼儿园是一所私立幼儿园。最近，幼儿园专门组织了一次家委会特别会议，探讨了“幼儿园和家长还需要做些什么才能让孩子在宽松、健康、快乐的环境下成长”等话题。在这次特别会议之后，学校又陆续组织家委会代表走进孩子的班级，体验孩子一天的在园生活。而这些家长代表在一天的体验结束后，也要在家长群里分享自己的所见所想。“家长是最好的宣讲员。”幼儿园教师表示。

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