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全球首家“神经疾病人工智能研究中心”成立

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发布时间： 2017-12-22 16:12:36来源： 北京晚报

“人脑”得病“电脑”看？这不是科幻，很有可能在不久的将来就能实现。今天（22日）上午，全球首家“神经疾病人工智能研究中心”在天坛医院挂牌成立。国家神经系统疾病临床医学研究中心副主任、天坛医院常务副院长王拥军表示，人工智能应用在神经疾病预防、诊疗、预后和康复等阶段，都有无可比拟的优越性，未来将在神经疾病医疗领域带来一场颠覆性的“技术革命”，“神经疾病人工智能研究中心”的成立将大大提升我国神经学科的整体水平，并有助于保持我国目前在该领域的国际先进地位。

王拥军介绍，神经细胞的损伤具有不可逆性，因此神经系统疾病的早发现、早诊断是影响治疗效果的关键。由于神经系统疾病复杂程度高、定位诊断难度大，各医院技术力量参差不齐，高级专业技术人才缺失，导致误诊率、漏诊率较高，诊断效率也比较低。人工智能系统通过处理海量知识和病例，能够不断自我进步、深度学习，随着数据量的增加，诊断准确率可达到95%以上，相当于一个高年资主任医师级别的水平。基层医院接入该系统后，就相当于引进了一名拥有国际领先技术的专家，老百姓不用挤到大城市、大医院，在家门口就能获取高品质、个性化的治疗方案，这将在很大程度上缓解看病难，看病贵的问题。

据悉，目前中心先期已开展了头部核磁、CT影像人工智能诊断产品的研发，是全球首款头部疾病核磁、CT影像人工智能诊断整体应用产品，预计将在明年正式推出。届时，来自全球的顶级专家将与人工智能系统展开一场“人机大战”，以验证人工智能诊断的准确性。

天坛医院是世界三大神经外科研究中心之一，也是我国唯一的国家神经系统疾病临床医学研究中心。每年接诊大量来自全国各地的神经系统疑难杂症患者，庞大的优质医疗数据库，为人工智能的研究开发和深度学习奠定了良好的基础。

（责编：tibet）

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