今天（22日）上午，国家文物局举行新闻发布会。针对近期爆料的“驴友长城烧火做饭熏黑墙体”行为，国家文物局督察司副司长岳志勇表示，未来将通过加强督察、完善法规等方式，对此类“微破坏”行为进行有效预防和处罚。

岳志勇表示，国家文物局将“在长城烧火做饭、刻刻画画”等行为定性为对文物的“微破坏”行为，这些行为有悖于《文物保护法》。按照《文物保护法》，针对这些行为有一定治理措施，但是效果不是很明显。未来，国家文物局将继续加强督察，督促各级政府、各地落实文物保护主体责任，长城保护员也将依法加大巡查力度，加强日常巡查和安全隐患排查。同时，国家文物局也将完善相关法规制度，研究更加细化的执法手段，比如采取“公开曝光”等措施，同时指导各地制定具体的保护措施及办法，更好地对长城加强保护。

据了解，2016年，国家文物局组织长城沿线15个省区市开展了长城执法专项督察；今年10月至11月，又组织开展了长城执法专项督察“回头看”。岳志勇介绍，在“回头看”中也发现了一些亟待解决的问题，包括长城保护法规制度有待健全完善，长城保护基础工作有待加强，长城展示利用与社会参与水平有待提高。下一阶段，国家文物局将依法进一步加大对长城沿线省区市文物部门的指导力度，深化问题整改，针对实地督察反馈意见和存在的问题进行专题研究，制定整改方案，明确路线图时间表。同时，把解决当前问题与着眼长远保护利用相结合，总结推广好的经验和做法，进一步建立健全长城保护管理长效机制，全面落实《长城保护条例》规范要求。

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