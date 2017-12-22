记者近日从朝阳区民政局了解到，为了解决特殊老人家庭生活照料、康复辅具等需求，朝阳区为辖区140户特殊老人家庭免费进行了适老化改造。

圆角桌、淋浴座椅、多功能浴凳、手推车……记者在酒仙桥街道大山子西里小区的王玉仙老人家里看到，各个角落都经过了特殊的设计。据了解，王玉仙老人今年92岁，腿脚不灵便，今年，朝阳区民政局在街道的配合下，为老人的家进行了适老化改造。“这次改造，我们在卫生间安装了扶手、淋浴座椅和多功能浴凳”，朝阳区民政局相关负责人介绍，“我们也沿着老人的活动路线，对房间地面进行了无障碍改造，为家里换上了圆角桌，在老人床头安装了扶手和床边桌，还给老人配了一把折叠小推车。”

据悉，今年朝阳区共对区域内的140户60周岁及以上的朝阳户籍的城市特困、农村五保、低保、低收入并有安装需求的特殊老年人家庭进行了适老化改造。改造主要涉及建筑硬件、家具家装改造、康复辅助器具适配以及智能化助老服务设施配备四个方面，包括出入口、通道无障碍改造，地面防滑处理，安装扶手、安全抓杆，浴室加装安全浴凳或助浴椅，蹲坑加装坐便椅，对柜子、桌椅、厨具、灯具、五金配件等家具家装进行无障碍化、自动化、智能化等适老改造与处理以及有针对性地配备康复辅助器具、设备、仪器等内容。

“我们在入户进行适老化改造前，会请专业的评估公司上门为老人进行全面评估，为老人定制一套个性化的适老化改造方案，最后由专业化公司上门为老人进行适老化改造。”朝阳区民政局相关负责人说。

记者还了解到，此次适老化改造从入户评估到最后改造完成，全部免费，老人不需要支付任何费用。

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