21日，美团外卖与科大讯飞、洛可可共同研发的“智能语音助手”正式发布。据介绍，该产品基于丰富的大数据及多项人工智能技术，让骑手在送餐过程中可用语音交互完成接单、上报等操作，不再需要手动操作手机。

当外卖骑手佩戴耳机后，可以通过自然的语音交互方式完成接受派单、到店上报、取餐上报、语音拨打电话、送达上报等操作。除此之外，系统还会进行一系列的智能提醒与引导，包括骑行超速提醒、天气提醒、到达客户附近时的打电话提醒、订单查询与自动播报、配送任务规划等，从而为骑手的安全提供保障。

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