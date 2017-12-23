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北京地铁12月23日起全路网可手机订票线下取票

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发布时间： 2017-12-23 03:12:30来源： 北京晨报

继20座地铁大客流车站实现手机线上购买单程票线下取票后，12月23日起，地铁全路网将实现手机线上购票、线下取票。

2018年8月，北京轨道交通单程票互联网票务官方服务平台上线后，乘客下载“易通行”App并完成注册，就可以在线购买机场线单程车票。9月1日起，包括五棵松、西单、天安门东、天安门西等站在内的20个大客流车站实现手机订票。

截至12月20日，易通行手机App实际注册量达超70万人。其中，安卓系统实际注册超37万人，苹果ios系统实际注册超34万人。北京站、北京西站、北京南站成为手机线上购票线下出票量最高的三座车站。目前，通过易通行手机App订票量已达131万余张。此外，数据显示，机场线4座车站FAM机日均取票量为542笔，占机场线单程票乘客的2.87%。今日起，易通行App“线上购票、车站取票”的应用范围将扩大至地铁全路网所有车站。预计2018年一季度在全路网范围实现刷二维码进出站。这也就意味着，明年起，出门忘带零钱也不用担心无法乘坐地铁。

据悉，此次全路网共投入708台FAM机，每座车站平均至少安装两台FAM机。乘客可通过手机App进行线上购票，并在车站的自助售票机附近找到FAM机进行扫码取票。

（责编：tibet）

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