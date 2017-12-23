在长城上烧火做饭，看了让人揪心。12月22日，国家文物局召开2017年第四季度新闻发布会，针对近期媒体报道的长城上烧火做饭事件，相关负责人回应，国家文物局已将此类“微破坏”列为文物安全隐患重要方面，要求各文物管理使用单位加强日常巡查和安全隐患排查。

12月9日中午，一队“驴友”在密云古北口蟠龙山长城一敌楼内生火做饭，把长城墙面熏得乌黑。12月12日，在长城上生火做饭的照片被发布到网上，引起社会广泛关注。12月13日，北京晨报刊发相关报道，景区负责人在接受采访时表示，该队“驴友”是从长城河北段进入，并未购票，长城志愿者在赶到时火已熄灭，具体情况还在调查中。

针对这一事件，国家文物局督察司副司长岳志勇表示，这个问题反映的是对文物的一种“微破坏”现象。类似现象还包括在一些古建筑上、长城墙体上的乱涂乱画等等。国家文物局对此类文物遭“微破坏”行为非常重视，在今年开展的全国文物安全大排查和长城执法专项督查回头看等专项行动中，都予以了充分的关注。

岳志勇表示，由于长城点多面广，体量非常巨大，基层文物管理和执法机构力量薄弱。对此国家文物局做了以下几方面工作：

一是督促各级政府进一步落实文物保护的主体责任。依法加大执法巡查的力度，在长城执法专项督查回头看中，将长城安全责任的落实、长城日常巡查检查、长城保护标志标识设置、长城保护员的落实、破坏长城案件的处理等，列为国家文物局对长城督查和考核的重要指标。

第二就是将此类“微破坏”列为文物安全隐患重要方面，要求各文物管理使用单位加强日常巡查和安全隐患排查工作。

第三要加大宣传教育力度。通过开展“长城保护公开课”等形式，宣传长城保护的重要性，普及长城保护的法律知识。通过指导北京市文物局开展文物安全志愿者服务行动等活动，不断地凝聚社会公众关注文物执法和安全的共识。同时，制止“微破坏”，还需要加强对旅游文明行为、提升公民素质的大力宣传。

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