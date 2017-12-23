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冬至外卖饺子火爆 老字号尤其受追捧

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发布时间： 2017-12-23 03:19:38来源： 北京晨报

12月22日是冬至，不少市民都遵循冬至吃饺子的习俗，记者12月22日走访发现，餐馆饺子热销，老字号尤其受追捧。此外，有市民为免排队早早到店用餐，也有人为节省时间在家点餐。一些饺子馆里，各订餐软件送餐员也排着队准备取餐。

昨天下午五点多，记者来到以纯手工水饺闻名京城的西四惠丰饺子楼，还没到饭点儿，大堂里就坐了十多桌顾客。一位顾客坦言，今年孩子都忙，她和老伴年纪大了，包饺子力不从心，但是吃饺子的习俗不能废，就到饺子楼吃点现成的。“热乎乎的，大冬天吃着舒服。”老人笑着说，“好吃不过饺子，这话在理。”

随后记者又走访了馅老满、老边饺子、鸿毛饺子等几家饺子馆，各家饭点都排起了长队。

在灯市口附近的一家老北京饺子馆内，正在排队等位的市民李先生说，家里比较讲究老理儿，每到冬至家人会聚在一起吃饺子。老板表示，两天前就开始有顾客预订包间，到昨天中午，店内包间和大桌就都订满了。

此外，记者注意到，随着订餐软件的广泛使用，外卖订饺子的市民也不在少数。宋家庄附近的一家饺子馆内，不仅店内坐满顾客，而且还不断有各个订餐软件的送餐员前来取餐，一次就领走好几盒饺子。“今天我一下午的订单基本上都是饺子。天气冷，大家不愿出门，就让我们跑腿了。”一外卖小哥说。而在甘家口的老边饺子馆里，外卖的送餐员也排着队在领取送餐饭盒。

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老字号推出“重口味”饺子

冬至除了吃饺子，涮肉、烤肉、泡馍、砂锅菜，都是京城人冬至节气的首选。记者走访部分老字号了解到，由于今年冬至正好赶上周末，老字号也要连着忙三天。除了传统口味的水饺，有的老字号还推出了诸如大蒜白菜馅的“重口味”饺子。

以纯手工水饺闻名京城的西四惠丰饺子楼，除了传统的鲅鱼、牛肉、羊肉等40余种手工水饺，今年还主打素西芹、大蒜白菜等特色口味。峨嵋酒家北礼士路总店推出了黄蓿菜馅的冬至饺子，“黄蓿菜是我们今年为冬至特别选取的食材，正适合这个时节食用。”该店负责人侯经理说。

又一顺为冬至推出了万年青虾皮、鸡肉玉米等口味的水饺，还推出了醋椒冰岛红鱼的冬至菜；鸿宾楼推出了牛肉水饺。什刹海同和居食府、同春园、三里河同和居，新川面馆西单、月坛、阜桥等老字号名店也都在冬至当天推出了各具风味的水饺。

记者在惠丰老北京涮肉馆看到，前台电话是一个接一个。该店负责人赵经理说，除了预订电话，就是忙着备货，“今年冬至连着周末，根据预定情况，冬至和整个周末都要加大鲜切羊肉的供应量。”

惠丰老北京涮肉馆为冬至当天备下各类涮肉1200多份；烤肉宛、烤肉季预计在冬至当天的国家级非遗烤肉销量将超过1600斤；老西安饭庄的泡馍销量也将在1500份左右。

什刹海同和居食府为冬至架起了什锦火锅，三里河同和居也为冬至端出了四生片火锅。另据了解，近两年“冬至吃鱼头”悄然兴起，同春园的拆烩鲢鱼头、马凯餐厅的鱼头泡饼、曲园酒楼的茶油剁椒鱼头和砂锅鱼头，都成了京城百姓冬至席间的新秀。

（责编：tibet）

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