第八届陶然亭冰雪嘉年华12月23日开幕，比2016年提前一周时间，是今冬市区最早的室外滑雪场。记者了解到，目前公园南湖已被打造为戏雪乐园，除了可以滑雪圈、驾驶雪地坦克，还“请”来了8只南极小企鹅助兴冰雪嘉年华。

12月22日上午，记者来到陶然亭公园南湖，这里已经被皑皑白雪覆盖，形成一个占地面积达5万平方米的滑雪场。西侧搭起了一座高6米、宽50米的“雪山”，开辟出25条滑道，成为“雪上飞碟”游乐区。此外，南湖的滑雪场还设置了雪地小坦克、雪地悠波球、冰迷宫等经典雪上游戏项目。

值得一提的是，游客可以在雪场北部近距离观赏来自南极的小企鹅。北青报记者看到，场地内2只王企鹅、2只跳岩企鹅、4只巴布亚企鹅同时亮相。其中，王企鹅体形硕大，身高近1米，是南极企鹅中姿势最优雅、性情最温顺、外貌最漂亮的一种。跳岩企鹅看起来脾气“暴躁”了许多，它们擅长跳跃，主要生活在布满岩石的小岛上，善于从一块石头上跳到另一块石头上面，也因此而得名。

此外，在陶然亭公园东湖的南部，即将建造起一座高10米、宽60米的“大雪山”，并将其打造成拥有120米滑雪道的初级滑雪体验场地。现场将配备专业滑雪设备及50人专业教练团队，对参加滑雪的小孩子们进行1对1滑雪教学，从小培养滑雪人才。同时搭建雪具大厅，为游客免费提供雪鞋、雪板、雪杖、魔毯等。

据介绍，工作人员每天都会在活动开始前、后对游艺设施进行检查，确保设备设施安全，杜绝安全隐患。第八届陶然亭冰雪嘉年华每日9时至17时开放（具体时间视天气情况而定），游客可在雪场南岸西票房、东票房，以及雪场东岸的滑雪票房，按需购票，售票时间为9:00至16:30。

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