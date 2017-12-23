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中关村：抢占前沿科技创新制高点

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发布时间： 2017-12-23 03:36:59来源： 北京青年报

最新的石墨烯技术、面向多种应用的人工智能芯片、前途不可限量的物联网基站……走进高科技企业云集的中关村，记者在采访中了解到，一大批融合了前沿科技的新产品、新技术、新应用正在不断地拓展研发、“刷新”升级之中。

北京升哲科技有限公司（SENSORO）专注于超低功耗物联网解决方案。该公司自主研发全球最小双通道LPWAN芯片——α芯片，只有1平方厘米大小的芯片，却可实现10公里范围的通信,同时内嵌近场和远场数据通信协议，支持双重感知网络。

据介绍，以α物联网基站为核心所搭建的物联网络已经在英国曼彻斯特，中国南京、上海等地部署应用。在北京也已有大约1000台左右的应用，可覆盖大部分的市区范围。今年8月，这一产品摘得2017美国工业设计优秀奖最高奖项，成为美国IDEA奖自1980年成立以来评选的唯一一个通信基站作品。

“北京中科寒武纪科技”研发了世界上第一款模拟人类神经元和突触进行深度学习的芯片。相关负责人同时表示，公司明年即将推出上市的一款人工智能芯片，相比传统芯片运算性能有望提升30倍以上，“比如以往芯片1秒能识别2000张图片，未来的智能芯片将可以达到每秒6万幅以上”。

在中关村，类似的高科技企业还有很多，它们在计算机视觉、机器深度学习、自然语义分析、智能电动车、智能机器人等细分领域深耕，涌现了许多新技术和新成果。据介绍，作为自主创新的重要源头和原始创新的主要策源地，中关村始终瞄准世界科技创新前沿趋势进行超前布局。目前已经在人工智能、原创新材料、生物科技等领域涌现了一系列重大创新成果，累计创制国际标准184项，在部分技术领域实现从“跟跑者”到“领跑者”的角色转变。

新的前沿技术不断涌现，创造了新需求，增加了新价值，拉动了新就业，驱动经济不断向中高端迈进。根据最新统计，1-10月，中关村规模以上企业实现总收入3.7万亿元，同比增长14.8%。利润总额3301.2亿元，同比增长31.4%。实缴税费2126.7亿元，同比增长14.5%。独角兽企业67家，约占全国一半。预计全年企业总收入超过5万亿元，加快实现增长的质量变革、效率变革、动力变革。

（责编：tibet）

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