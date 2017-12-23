人社部、财政部近日联合印发《企业年金办法》（以下简称《办法》）。《办法》明确，企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上，可自主建立企业年金，作为养老保险制度的补充。企业年金个人账户投资收益归个人，职工退休后，除了能够按月领取基本养老金外，还可以领取一份企业年金。据悉，《办法》将自2018年2月1日起施行。

《办法》指出，国家鼓励企业建立企业年金，企业应当与职工一方通过集体协商确定，并制定企业年金方案。企业年金方案应当提交职工代表大会或者全体职工讨论通过。企业年金方案适用于企业试用期满的职工。

企业年金包括企业缴费、职工个人缴费、企业年金基金投资运营收益三部分组成。企业缴费每年不超过本企业职工工资总额的8%。企业和职工个人缴费合计不超过本企业职工工资总额的12%。具体所需费用，由企业和职工一方协商确定。人社部相关负责人表示，企业可以根据职工岗位、责任和贡献等不同，在分配企业缴费时存在一定的区别，体现企业年金的激励作用；同时也应兼顾公平、控制差距，企业当期缴费计入职工企业年金个人账户的最高额不得超过平均额的5倍。

实行企业年金后，企业如遇经营亏损、重组并购等当期不能继续缴费的情况，经与职工一方协商，可以中止缴费。不能继续缴费的情况消失后，企业和职工恢复缴费，并可根据企业实际情况，按照中止缴费时的企业年金方案予以补缴。补缴年限和金额不得超过实际中止缴费的年限和金额。

在企业年金账户管理上，企业缴费按照企业年金方案确定的比例和办法计入职工企业年金个人账户，职工个人缴费计入本人企业年金个人账户。其中，职工企业年金个人账户中个人缴费及其投资收益自始归属于职工个人。而职工企业年金个人账户中企业缴费及其投资收益，企业可以与职工一方约定其自始归属于职工个人，也可以约定随着职工在本企业工作年限的增加逐步归属于职工个人，完全归属于职工个人的期限最长不超过8年。

《办法》还规定，职工达到国家规定的退休年龄或者完全丧失劳动能力时，可以从本人企业年金个人账户中按月、分次或者一次性领取企业年金。也可以将本人企业年金个人账户资金全部或者部分购买商业养老保险产品，依据保险合同领取待遇并享受相应的继承权。出国（境）定居人员的企业年金个人账户资金，可以根据本人要求一次性支付本人。职工或者退休人员死亡后，其企业年金个人账户余额可以继承。

（责编：tibet）