2019北京世园会中华园艺展示区第二批分展园方案昨天亮相。贵州、上海、陕西、吉林、青海、河北、新疆、浙江等8个省区市现场展示了各自的设计方案，接受专家评审。

上海展园以“云”为主题，将打造一座“祥云园”。绘制“祥云献瑞，雨润万物”的园艺画卷，体现精致入微的海派造园风格。走在上海园，游客可以逐一游历“云阶”、“云裳”、“云岗”、“云巢”、“云坞”、“云影”等地形高低起伏，造景手法各异的区域。

新疆展园的设计主题为“丝路新曲，多彩绿洲”。设计团队通过天山天池、民居回廊、坎儿井、葡萄廊架、瓜果植物等丰富的地域元素，展示了丝路文化交流、悠久园艺植物和丰富地形地貌。

陕西展园围绕“丝绸之路”展现陕西的历史积淀，将园区将划分为一带三区，“丝绸之路景观带”是一条地形起伏的植物景观带；“古风长安”区将通过唐风建筑等景观符号重现汉唐风韵；“绿色丝路”区将展示古代至今交通方式的发展变迁。

青海展园将通过唐蕃古道、可可西里、青海湖、藏羚羊以及青海民居等独特的景观要素展示青海特色。园区造型形似三江源流域，用自然水面、跌水水景、湿地景观等水景景观营造独特的高原地貌。

浙江展园以“浙人家”为设计主题。依据浙江“七山一水二分田”的特殊山水格局营建，水系贯穿整个场地，再现浙江母亲河钱塘江的河道曲线。展园还将打造花园、茶院、竹林、溪流等小品，向游人娓娓诉说江浙人家的乡韵、乡土、乡风。

吉林展园以“多彩山水，魅力吉林”为设计主题，将园区分为东西两个主景区。东部“神山仰雪”景区，采用松花石原石堆砌，构筑长白山十六主峰与天池微缩景观；西部打造“碧波苇荡”景区。

贵州展园名为“黔韵园”，以贵州少数民族舞蹈姿态为设计灵感。主打北盘江大桥、黄果树瀑布、赤水丹霞地貌、织金洞等贵州著名景点。

河北展园主题为“印·冀”，取名“燕赵和园”。通过展示塞罕坝风光、雄安新区风采、太行山巍峨来展现河北人与自然和谐发展的新格局。其中，雄安新区风采将通过名为“镜池”的白洋淀风光来展现，三层叠水的北方湿地景观，展现了水体的自然净化过程，以此引起游客对水环境污染问题的重视。

北京世园局副局长叶大华介绍，世园会中华园艺展示区共有34个分展园。截至昨日，29个分展园方案已经亮相并接受专家评审，剩余5个园区方案将于近期公布并接受评审。明年春天开始，各分展园可陆续进场施工，由各省区市自行建设，预计2018年年底将完成建设。

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