国家文物局12月22日召开了第四季度新闻发布会，针对12月13日报道的《驴友明长城违规生火熏黑城墙》一事，国家文物局督察司副司长岳志勇回应称，未来国家文物局将加强督察，完善相关法规，并研究更加细化的执法手段，对此类长城“微破坏”行为进行有效预防和处罚。

长城“微破坏”行为将被公开曝光

岳志勇表示，国家文物局将“在长城烧火做饭、刻刻画画”等行为定性为对文物的“微破坏”行为，这些行为均有悖于《文物保护法》。《文物保护法》针对这些行为有一定治理措施，但是效果不是很明显。

未来，国家文物局将继续加强督察，督促各级政府、各地落实文物保护主体责任。长城保护员也将依法加大巡查力度，加强日常巡查和安全隐患排查。同时，国家文物局也将完善相关法规制度，研究更加细化的执法手段，比如采取“公开曝光”等措施，同时指导各地制定具体的保护措施及办法，更好地对长城加强保护。

2016年，国家文物局组织长城沿线15个省区市开展了长城执法专项督察；今年10月至11月，国家文物局又组织开展了长城执法专项督察“回头看”，并对去年得分低于80分的天津、内蒙古、辽宁、吉林、河南、陕西、青海、新疆共8个省区市进行了实地督察。据岳志勇介绍，在“回头看”中发现了一些亟待解决的问题，包括：长城保护法规制度有待健全完善、长城保护基础工作有待加强以及长城展示利用与社会参与水平有待提高。

长城保护经费被纳入省级财政预算

国家文物局通过连续两年的专项督察发现，目前长城保护经费被纳入省级财政预算，其中内蒙古、青海每年经费额度超过1000万元，新疆列支长城保护员经费300余万元。内蒙古自治区将长城保护纳入政府考核体系。此外，内蒙古、辽宁还建立了省级长城保护专门机构。

记者了解到，2016年年底中国官方首次发布的《中国长城保护报告》显示，各省市长城保护经费已经基本纳入省级财政预算。2016年起天津、河北、内蒙古、吉林、宁夏省级财政设立了长城保护专项经费，北京市近3年每年长城保护经费约1.2亿元。此外，甘肃省政府发布了《甘肃省文物重大安全事故行政责任追究规定》，将长城损毁列为重大文物安全事故，北京、河北、陕西、河南等建立了长城保护奖励制度。

各省长城均基本实现了保护员全覆盖

据岳志勇介绍，截至2017年11月，上述8省（区、市）86.5%的长城段落已核定公布为省级以上文物保护单位。各省长城均基本实现了保护员全覆盖。属于全国重点文物保护单位的长城段落已全部建立记录档案。

记者了解到，从1961年起，国务院就陆续将八达岭、山海关、嘉峪关、玉门关、镇北台等32处长城重要点段公布为全国重点文物保护单位，地方各级人民政府也先后将一大批长城资源分别公布为省、市、县各级文物保护单位。《长城保护条例》颁布以来，长城沿线各省级人民政府陆续将认定的长城段落核定公布为省级文物保护单位。

截至2016年11月，全国已经有37924处长城段落被公布为省级以上文物保护单位，其中河北、山西、内蒙古、黑龙江、山东、河南、甘肃、青海、宁夏等省（自治区）长城段落核定公布为省级以上文物保护单位比例达到100%。

记者了解到，下一阶段，国家文物局将依法进一步加大对长城沿线省区市文物部门的指导力度，深化问题整改。针对实地督察反馈意见和存在的问题进行专题研究，制定整改方案，明确路线图时间表。

延伸

2017年度文物行政执法指导性案例公布

国家文物局昨日公布了“2017年度文物行政执法指导性案例”，15个法人违法典型案例入选年度文物行政执法指导性案例，其中包括北京灵光寺擅自在西山八大处之灵光寺建设控制地带内进行建设工程案，以及密云区大城子镇北沟村民委员会擅自在长城（密云段）保护范围内进行施工建设案。

这15个案例分别为：

1.北京灵光寺擅自在北京市文物保护单位西山八大处之灵光寺建设控制地带内进行建设工程案

2.北京市密云区大城子镇北沟村民委员会擅自在全国重点文物保护单位长城（密云段）保护范围内进行施工建设案

3.空军某部擅自在天津市全国重点文物保护单位大沽口炮台保护范围内进行建设工程案

4.内蒙古自治区乌海市摩尔沟煤炭有限公司擅自在全国重点文物保护单位桌子山岩画群之苦菜沟岩画的顶部施工并在文物保护范围内倾倒渣石案

5.国家电网吉林长春市双阳区供电有限公司擅自在全国重点文物保护单位五家子遗址保护范围内进行建设工程案

6.黑龙江省哈尔滨市双城区刘亚楼旧居等七处不可移动文物遭损毁案

7.江苏省南京市玄武湖管理处擅自在全国重点文物保护单位南京城墙（武庙闸段）保护范围内进行建设工程案

8.江苏省无锡市滨湖区新顺拆房有限公司擅自拆除不可移动文物原敦睦中学旧址案

9.浙江省衢州市龙游县文化旅游发展有限公司擅自在全国重点文物保护单位小南海石室保护范围内进行施工建设案

10.福建正祥广成置业发展有限公司破坏福建省福州市鼓楼区不可移动文物洗银营27号案

11.中国工商银行股份有限公司青岛市北第二支行擅自修缮山东省文物保护单位朝鲜银行青岛支行旧址案

12.湖南省常德市文化旅游投资开发集团有限公司擅自在全国重点文物保护单位桃花源古建筑群保护范围内进行建设工程案

13.深圳市富上佳房地产开发有限公司擅自拆除广东省深圳市不可移动文物悦兴围碉楼案

14.重庆英利房地产开发有限公司擅自拆除重庆市渝中区不可移动文物韩国光复军司令部旧址案

15.深圳同行者联盟文化传播有限公司组织人员利用车辆违法跨越甘肃省酒泉市瓜州县全国重点文物保护单位长城（东沙窝段）案

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三叠纪晚期鱼骨化石

国家文物局昨日公布了2017年文物对外交流工作情况。截至今年4月，我国已经与20个国家签署“防止盗窃、盗掘和非法进出境文化财产”的政府间双边文件。

2017年4月10日，国家文物局局长刘玉珠与缅甸外交国务部长觉丁在人民大会堂签署《中华人民共和国政府和缅甸联邦共和国政府关于防止盗窃、盗掘和非法进出境文化财产的协定》。至此，我国已经与20个国家签署“防止盗窃、盗掘和非法进出境文化财产”的政府间双边文件。

2017年1月，经过两年的不懈努力，加拿大文化遗产部部长梅拉妮·若利访华期间，向国家文物局局长刘玉珠提交了文物返还清单。加拿大向我国返还19世纪上座部佛教佛寺两件木质建筑构件和中国鱼龙化石、三叠纪晚期鱼骨化石。1月18日，两国政府代表在渥太华举行了交接仪式。

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