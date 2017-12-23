进入冬季以来，发生多起专门针对骑行女的扒窃案。骑摩托车的小偷两人一组尾随骑行女，偷走放在外兜的手机。12月1日，北京市公安局机动侦查总队会同朝阳分局统一行动，抓获8名涉案嫌疑人，起获30部手机。目前大部分手机的失主都已经被找到。

12月11日下午两点，四名女士赶到了朝阳公安分局十八里店派出所来辨认被盗的手机。李女士介绍，不久前在方庄路口，她骑着自行车，戴着耳机，手机就放在大衣的侧衣兜里。“突然之间，耳机就没有声音了”。李女士以为是手机掉在地上了，把车停下回头一看，地上什么都没有。几天后李女士新买的手机也丢了。一周两次丢失手机，手机都放在外兜，被偷时都在骑共享单车。

北京市公安局机动侦查总队的民警通过梳理扒窃案发现，入冬以来，有人专门针对骑共享单车的女性作案。很多女性骑车时手机就放在侧衣兜里，女性骑车速度又比较慢，小偷尾随作案，地点也围绕在繁华路段、地铁周边。为了跟上骑车的女事主，小偷大多骑着摩托车，案发集中在车流密集的早晚高峰。

为了将这些扒窃团伙绳之以法，机动侦查总队会同朝阳分局成立专案组，专案组将切入点放在收赃人身上。

12月1日晚7点，在朝阳区，专案组跟踪着一辆白色丰田车。这辆车每天晚上天一黑就在东三环、东四环附近徘徊，司机是一个职业收赃人，最多时一天能低价收购一百部手机。在一男一女两名小偷和丰田司机交易后，抓捕组先将两名小偷抓获。另外一组继续跟踪丰田车，最后第三拨小偷落网后，对丰田司机进行抓捕。

当天的行动中，民警抓获8名涉案嫌疑人，起获手机30部。目前，这些手机的失主都已经被陆续找到。

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