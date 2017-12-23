从12月23日开始，北京轨道交通全路网实现线上购票、车站取票。乘客通过北京轨道交通单程票互联网票务服务平台（易通行）APP进行线上购票，可在全路网各车站FAM（网络取票机）上进行取票、进站乘车。2018年一季度，北京轨道交通全路网将实现刷二维码进站。

作为北京轨道交通单程票互联网票务官方服务平台，易通行APP自2017年8月20日起在路网部分线路及车站先后试点线上购票、车站取票，以及刷二维码进出站功能，各项功能运行稳定。

12月23日起，该平台进一步扩大在路网上的应用范围，全路网19条线所有车站均实现线上购票、车站取票。此次全路网实现线上购票、车站取票共投入708台FAM机，每座车站平均至少安装两台FAM机。

乘客下载易通行APP并进行注册，就可以在线购买机场线单程车票。到达选定出发车站后，在自助售票机附近找到FAM机，扫描手机上的二维码，完成取票、进站乘车。这样可以大大缩短排队购票时间，减少人员聚集情况，有效改善乘客出行体验。

北京青年报记者了解到，乘客需要确保手机电量充足。如果出现了手机没电的情况，乘客需要向地铁工作人员说明原因并补票出站。此后可通过APP向客服人员反馈，补回多扣票款。不过，为了防止部分乘客逃票，这样的机会一年只有两次。

统计显示，易通行APP自2017年8月20日上线以来，机场线4座车站的FAM取票量日均542笔，占机场线单程票乘客的2.87%；日均刷二维码进站乘客量为1242人，占日均进站量的2.26%。FAM机日均取票量为529张，占机场线单程票乘客的2.84%；日均刷二维码进站乘客达866人，占日均进站量的2.46%。20座重点车站FAM取票机取票量为日均7716笔，占20座重点车站单程票乘客的3.11%。截止到12月20日，实际注册量已经达到70余万；安卓系统超过37万，IOS系统超过34万人，相对还比较平均。

北京市轨道交通中心相关负责人表示，在实现地铁全路网线上购票之后，预计明年一季度，全路网将实现刷二维码进出站。乘客只要开通APP上的二维码刷闸功能，就能够直接刷二维码进出站，乘客将彻底告别现场买票排队。

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9号线多站提前停运

为配合地铁9号线施工改造，自2017年12月26日（周二）起至2018年1月19日（周五）止，9号线六里桥至国家图书馆区段将提前停止运营。

届时，9号线六里桥东站、北京西站、军事博物馆站、白堆子站、白石桥南站、国家图书馆站，于每日20:40起陆续停止进站，1号线、4号线、6号线、7号线陆续停止与9号线换乘。9号线六里桥至郭公庄区段维持原运营时间不变。

（责编：tibet）