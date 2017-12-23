用户名
密码
验证码
  登录下次自动登录
  忘记密码立即注册
用户名
邮箱
新密码
确认密码
提交
中国西藏网 > 新闻 > 国内 > 正文

北京五大服务领域进一步对外开放

T-
T+
评论 收藏打印
发布时间： 2017-12-23 04:31:26来源： 北京日报

经李克强总理签批，国务院日前印发《关于在北京市暂时调整有关行政审批和准入特别管理措施的决定》（以下简称《决定》）。

为贯彻落实党中央、国务院关于培育开放型经济发展新优势、构建开放型经济新体制的战略部署，进一步深化“放管服”改革，营造国际化、市场化、法治化营商环境，今年6月，国务院批复同意关于深化改革推进北京市服务业扩大开放综合试点工作方案。北京市在科学技术服务、文化教育服务、金融服务、商务和旅游服务、健康医疗服务等重点领域进一步对外开放，放宽有关资质要求、投资比例和经营范围等准入限制，以开放促改革，增强服务业开放发展、创新发展动能，提升服务供给的质量和效益。

为依法推进北京市相关重点领域扩大开放，国务院决定，针对北京市服务业扩大开放综合试点新一轮开放措施，就部分由行政法规或经国务院批准的部门规章设定的行政审批和准入特别管理措施予以调整。

《决定》明确了需要在北京市暂时调整的有关行政法规、经国务院批准的部门规章规定的行政审批和准入特别管理措施，包括暂时调整《营业性演出管理条例》、《娱乐场所管理条例》、《中华人民共和国外资银行管理条例》、《外商投资民用航空业规定》和《外商投资产业指导目录》相关条款的规定，允许外商从事开放的相关业务，例如，选择文化娱乐业聚集的特定区域，允许外商投资设立演出场所经营单位，不设投资比例的限制；允许外商投资航空运输销售代理企业，等等。

《决定》要求，国务院有关部门、北京市人民政府要根据上述调整，及时对本部门、本市制定的规章和规范性文件作相应调整，建立与试点工作相适应的管理制度。

（责编：tibet）

我要留言

  • 高清美图
  • 微博互动
    • 用户名密码注册
    切换账户
    发表评论
    全部评论我的评论
    最新最热

    推荐阅读

    • 外媒：印军在达旺建大型着陆场
    • 达赖集团行将“崩盘”五大征兆
    • 十个词就能读懂“西藏2015”
    • 快过节了西藏僧人感受到了热乎乎的关怀
    • 中尼关系要发展 无需看他人脸色

    本网独家

    本网热图

    歌舞影视

    专题推荐

    • 治国理政进行时
    • 老西藏精神
    • 尼玛嘉措：红军走过的地方
    • 亚格博：形色藏人
    中文首页|新闻观察援藏财经教育文化旅游宗教医疗秘闻影视图片资料云
    返回首页

    关于我们|网站声明|诚聘英才|广告服务|频道导航|纠错热线

    中国西藏网版权所有，未经书面授权禁止使用

    中国西藏杂志社主办      版权所有：高原(北京)文化传播有限公司 Copyright © 2000-2017 by www.tibet.cn All Rights Reserved

    E-mail: xizangzongbianshi@163.com      违法和不良信息举报电话：010-58336000

    广播电视节目制作经营许可证 （京）字第04446号      京ICP备 14056809  京公网安备110102001709-1