记者从日前举行的2017年度北京商业高峰论坛获悉，北京已经连续9年位居全国最大的城市消费市场地位。2017年1至11月，北京的市场总消费额已突破2万亿元，达到21787.4亿元，同比增长8.7%。据统计，从2015年起至今，全市新建或规范提升便民商业网点3600余个，2018年计划再建设提升基本便民商业网点1400个，其中蔬菜零售网点500个。

数据显示，北京消费明显向服务性消费转变，商品性消费增速逐渐趋于稳定，服务消费增速逐渐提高、占比逐步上升并占据主导地位，是北京消费增长的新趋势。今年前11月，北京服务消费额达到11313.7亿元，增长11.6%；同时，商品性消费继续保持稳定增长，实现社会消费品零售总额10473.8亿元，增长5.7%。其中，11月当月社零额同比增长11%，首次突破1200亿元，达到1220.4亿元，创单月历史新高。

根据《2017北京商业发展蓝皮书》，代表性商圈在北京疏解整治促提升过程中，商业环境明显提升。整体来看，北京商业主力项目的变化是商圈变革升级的主要力量，具体表现在业态重塑、商圈升级、多元发展、环境优化、体验强化等各个维度。而在社区消费中，实体商业随着居民消费观念的转变和新需求的增加、社区周边商业正在进行换代，依托互联网发展起来的电子商务、到家服务等为社区居民提供了极度便利，也扩大了社区商业的消费规模和需求。

调查显示，在购物中心消费群体中，“90后”占比超过50%，受年轻消费者追捧的网红品牌积极拓展购物中心渠道。此外，2017年北京文化消费市场表现突出，总量突破900亿元，书店、影院、剧院、美术馆、主体艺术展出市场消费火热，购物中心文创业态品牌数量比上年约增加11%。

国际上通常用恩格尔系数来衡量一个国家或地区人民生活水平的状况。市商务委主任闫立刚介绍，北京市恩格尔系数逐渐下降，北京城镇和农村居民恩格尔系数分别从2012年的31.3%、33.3%下降到2016年的21.1%、26.9%，分别比全国低8.2、5.3个百分点，已符合联合国划分的20%至30%的富足标准。

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