2017年以来，在全球跨国投资总体趋缓、引资竞争日趋激烈的形势下，北京市抓住服务业扩大开放综合试点的重要契机，积极推进放宽准入限制，着力改善营商环境，在利用外资结构不断优化的基础上，引资规模也实现大幅增长。记者从北京市商务委获悉，2017年前11月，北京市实际利用外资243.3亿美元，同比增长87.1%，连续16年实现增长，超额完成全年目标。

服务业引入外资增长近九成

服务业扩大开放综合试点启动以来，北京市不断减少外资准入限制，放宽科学技术、文化教育、金融、商务旅游等服务领域外资准入，开拓外资发展新领域，催生出国内首家外资控股的飞机维修合资公司、首家外资银行卡清算机构、首家外商投资文化融资租赁公司、首家中美合资科技银行等一批新型外资企业的诞生。

随着文化领域市场准入的放宽，今年以来，美国龙之传奇在京设立了外商独资演出经纪机构，新西兰知名动画制作商虎虎公司在京落户，创新创业孵化平台北京代尔夫特智能科技研究院落地。随着出境游业务资质限制放宽，本市可从事出境游业务的中外合资旅行社增至5家。新普顿人力资源管理等一批外资人才中介机构也纷纷落户。

据统计，1到11月，本市服务业实际入资232亿美元，同比增长88.4%，占全市95.4%。科学技术、商务和旅游服务领域引资分别增长28.9%和68.7%，带动服务业扩大开放重点领域引资增长2.6倍，占全市比重由上年的38.6%提高到73.5%。

外资也加速流向与百姓生活相关的生活性服务业领域，推动生活服务品质提升。今年以来，本市新设医院管理、健康管理、教育咨询、零售餐饮等生活性服务业外资企业145家，同比增长61.1%，占全市12.2%。

新认定跨国公司地区总部9家

围绕首都功能定位和产业调整升级，本市持续引进“高精尖”重点项目，打造外资发展新高地。

年初，美国特斯拉电动汽车公司旗下的拓速乐汽车销售（北京）有限公司被市商务委认定为跨国公司地区总部，成为今年北京认定的第一家跨国公司地区总部，该公司是特斯拉在中国境内指定的最高经营管理机构。特斯拉曾表示，被认定为跨国公司地区总部企业后，将进一步扩大投资规模，在京成立可覆盖亚太业务的研发团队和技术支持团队。记者了解到，近期，特斯拉已在北京新注册了特斯拉（北京）新能源研发有限公司，经营范围包括电动汽车及零备件、电池、储能设备、光伏产品技术及信息技术的研究、开发等。

据了解，2017年1到11月，北京市新认定跨国公司地区总部9家，累计已认定170家。作为全国科技创新中心，北京市对境外高端研发资源的吸引力不断增强，前11月，共有454个外商投资科技服务业项目落地，同比增长47.4%，苹果、特斯拉、默沙东等一批有国际影响力的跨国公司研发中心加速聚集。

新设外商投资企业1192家

为了吸引国际高端要素在首都集聚，本市不断深化注册登记制度改革，构建外商投资企业全周期管理服务新体系，为外商投资企业创造优质高效的外部运营新氛围。

2017年4月19日，北京在全国首创的外商投资企业设立商务备案与工商登记“单一窗口、单一表格”受理系统正式运行，外资企业通过一张电子表格、一个窗口，就能一次性完成商务备案和工商登记，大大节约了企业的“脚底成本”。目前，已有133家外资企业通过“单一窗口、单一表格”同时进行工商登记与商务备案，减少了45%的备案填报事项。

此外，北京市还建立了外资企业登记备案联动系统和“双积分”信用管理系统，相关部门可以及时掌握全市外资企业登记变化情况，并对企业的良好记录和处罚记录进行积分评价，为企业营造更加公平公正的发展环境。

随着营商环境不断优化，北京市外商投资企业数量明显增长。2017年前11月，北京市新设外商投资企业1192家，同比增长23.9%。

（责编：tibet）