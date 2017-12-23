北京交通大学东门外，有一家不大的“中国兰州牛肉拉面”馆，一大碗热腾腾香喷喷的面条只卖8元，一到饭点，小店里就挤满了学生。可前几天，这家店差点关门。

“这个店是我转租的，一层开店，二层住人，还能当仓库用，很方便，也很省钱。”店主马舍布说。可在上周的安全大排查中，二层彩钢板房被确认存在消防安全隐患，而且是违法建设，必须拆除。“我们一大家子6口人，没地方住了，要到外面租房子，太贵了。”马舍布都要哭了。

马舍布是青海人，41岁。两年前，马舍布夫妻俩带着两个孩子还有弟弟、弟媳六口人来到北京，租下这间门脸房。虽然面积只有六七十平方米，一年租金却要26万元。可考虑到不用额外租房子住，马舍布还挺高兴。

房租交到明年5月了，贷款还没还完，现在拆了二楼，外出租房子又是一大笔开销，哪来这么多钱！马舍布找房东，想减点房租，可房东根本不见他，还一直搪塞：以后再说吧。

上周二，海淀区北下关街道办事处主任毕淑琴带着各职能部门夜查，核实台账上的安全隐患情况，马舍布把自己的困难和盘托出。“租他房子那个是二房东，这人我认识，凭马舍布这么个老实人肯定谈不妥。我来协调吧！”街道综治办主任王京忠主动把事儿揽了过去，“这一家人也得生活，我们不能看着不管。”王京忠找到拉面馆所在的净土寺社区主任邓振江，通过社区和派出所，把大房东、二房东叫到一起，跟他们协商。一次，两次，三次……两个房东终于同意，一年各减2万元租金，降低马舍布的损失。

12月19日，街道组织城管等部门对二层违建实施拆除。“来了30多个人，一个小时就拆完了，我们11点营业，一点儿没受影响。”马舍布很感激街道实施拆除的时候也能替他的经营着想。

这两天，马舍布一家在附近小区租到了一套两居室，虽然租金贵些，毕竟是正规的安全有保障的房子，一家人很高兴。

“这次拆除安全隐患，本来我是忧心忡忡的。但街道和社区能设身处地替我着想，最大限度减少我的损失，我心里挺温暖的。”马舍布说。一家人都很感动，你一言我一语写了一封真挚的感谢信，信中说：“拆除违建的过程中设身处地为我们着想，处处体现出人文关怀，尽量减少损失，让我们深深地感受到首都的温暖。”昨天，马舍布把感谢信送到街道。

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